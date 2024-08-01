2 Ağustos 2024'te yıldızlar size ne söylüyor? Bugün burcunuza özel ipuçlarını kaçırmayın; geleceğinize ışık tutacak rehberliği keşfedin!

Koç Burcu ; Sağlık problemlerine ve söylemlerinize dikkat etmelisiniz. Karşı tarafı kırıcı olabilirsiniz. Daha sakin kalmalısınız. Maddi konular gündeminizde.

Boğa Burcu ; Kendinizi sevdiğiniz bir gün sizin için. Sebepsiz mutlu olabilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklik yapma çabası içine girebilirsiniz.

İkizler Burcu ; Hem mutlu hemde mutsuzluğu aynı anda yaşayabilirsiniz. Karar vermekte zorlandığınız durumlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla uyuma biraz dikkat etmelisiniz.

Yengeç Burcu ; Eşinizin maddi kazançlarıyla ilgili düzensizlikler olabilir. Kariyerinizde adım adım ilerliyorsunuz böyle devam ederseniz başarıya ulaşıcaksınız.

Aslan Burcu ; Evrak işleri ilgili gündeminiz olabilir. Unuttuğunuz ödemeleri kontrol edin. Yediklerinize dikkat edin zehirlenmeler söz konusu olabilir.

Başak Burcu ; Krediler, borçlar, üçüncü kişilerden alacaklar, mahkeme konuları gündeminiz biraz canınızı sıkabilir. Ancak beklenmedik şanslarda söz konusu.

Terazi Burcu ; Yakın çevre yakın arkadaşlıklarla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilinir. Bu dönem kendinizi hiçbir yer ait hissetmiyor olabilirsiniz.

Akrep Burcu ; Maddi kazançlarla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilinir. İmzalarınıza dikkat etmeli, sözleşmeleri detaylıca okumalısınız.

Yay Burcu ; Artık işlerinizi önemsemek ve büyütmek istiyorsunuz. Bunun için maddi kaynak arayışı içinde olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler yaşanabilinir.

Oğlak Burcu ; Kendinize vakit ayırmayı seçtiğiniz bir gün olabilir. Netsiniz ve ne istediğinizi biliyorsunuz. Şimdi hayata geçirme zamanı.

Kova Burcu ; Gün içinde yolunda gitmeyen işleriniz olabilir. Önemli işleriniz varsa erteleyebilirsiniz. Karar vermek için güzel bir gün değil.

Balık Burcu ; Sağlığınızla ilgili problemler, ağrılar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gün. Yürüyüş yapmak enerjinizi arttıracaktık.