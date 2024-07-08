Koç Burcu ; Yaptığınız hataları telafi etmeye çalışıyorsunuz. Daha ılımlı davranın ve karşı tarafı mutlaka dinleyin. Yürüyüş yapmak hareketli sporlara başlamak için çok uygun bir zaman.

Boğa Burcu ; Artık harekete geçmelisiniz. Üşengeçlikten vazgeçin aklınızda oluşan projeleri hayata geçirmenin tam da zamanı.

İkizler Burcu ; Konuştuklarınızı yazıya dökmelisiniz. Fikirleriniz var ama hepsi uçup gidiyor. Bir konuda sabitlenin ve onun üzerine gidin.

Yengeç Burcu ; Aile ile yeni başlangıçlar yapmak için tam da zamanı. Ev değişikliği, tadilat dekorasyon değişikliği, yeni girişimler için harika bir zaman.

Aslan Burcu ; Bu ara biraz sevgi pıtırcığı gibisiniz. İlgi görmek, sevilmek istiyorsunuz. Sevdiklerinizle vakit geçirmek kısa tatil planları yapmak size iyi gelecektir.

Başak Burcu ; Beklediğiniz sonuçlar gelebilir. Kariyerinizle ilgili şanslı gelişmeler söz konusu olabilir. Maddi harcamalara biraz dikkat kandırılmaya açıksınız.

Terazi Burcu ; Kendinizden uzaklaşmış kendinizi unutmuşsunuz. Tüm enerjinizi partnerinize çocuğunuza ya da ailenize vermiş olabilirsiniz. Dengeyi kaçırmamalı kendinizi önemsemelisiniz.

Akrep Burcu ; Çalışma hayatı içinde kaybolmuşsunuz. İstediğiniz düzeni kurmakta sürekli engeller çıkıyor olabilir. Az kaldı merak etmeyin kazanan siz olacaksınız.

Yay Burcu ; Aile büyükleri ile ilgili biraz problemler söz konusu, bunlar sağlık ile ilgili de olabilir. Karar verme sürecinde olabilirsiniz. Ani kararlar vermemelisiniz.

Oğlak Burcu ; Baskılanmış sıkışmış hissedebilirsiniz. Eşiniz ya da ortaklarınızla problemler olabilir. Bunların aslında sebepsiz olduğunun farkına varmalısınız. Bu yüzden ani çıkışlar yapmamalısınız.

Kova Burcu ; Biz duygusu ön planda olması rağmen bugün biraz ben duygunuz öne geçmiş olabilir. Haksızlığa uğraş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ani kararlar vermemelisiniz.

Balık Burcu ; Kardeşlerle ya da yakın çevrenizle ilgili beklenmedik şanslı bir gelişme yaşanabilir. Bazı imzalar atılabilir. Uzaklara seyahat planınız olabilir.