Koç Burcu ; Yaptığınız hataları telafi etmeye çalışıyorsunuz. Daha ılımlı davranın ve karşı tarafı mutlaka dinleyin. Yürüyüş yapmak hareketli sporlara başlamak için çok uygun bir zaman.
Boğa Burcu ; Artık harekete geçmelisiniz. Üşengeçlikten vazgeçin aklınızda oluşan projeleri hayata geçirmenin tam da zamanı.
İkizler Burcu ; Konuştuklarınızı yazıya dökmelisiniz. Fikirleriniz var ama hepsi uçup gidiyor. Bir konuda sabitlenin ve onun üzerine gidin.
Yengeç Burcu ; Aile ile yeni başlangıçlar yapmak için tam da zamanı. Ev değişikliği, tadilat dekorasyon değişikliği, yeni girişimler için harika bir zaman.
Aslan Burcu ; Bu ara biraz sevgi pıtırcığı gibisiniz. İlgi görmek, sevilmek istiyorsunuz. Sevdiklerinizle vakit geçirmek kısa tatil planları yapmak size iyi gelecektir.
Başak Burcu ; Beklediğiniz sonuçlar gelebilir. Kariyerinizle ilgili şanslı gelişmeler söz konusu olabilir. Maddi harcamalara biraz dikkat kandırılmaya açıksınız.
Terazi Burcu ; Kendinizden uzaklaşmış kendinizi unutmuşsunuz. Tüm enerjinizi partnerinize çocuğunuza ya da ailenize vermiş olabilirsiniz. Dengeyi kaçırmamalı kendinizi önemsemelisiniz.
Akrep Burcu ; Çalışma hayatı içinde kaybolmuşsunuz. İstediğiniz düzeni kurmakta sürekli engeller çıkıyor olabilir. Az kaldı merak etmeyin kazanan siz olacaksınız.
Yay Burcu ; Aile büyükleri ile ilgili biraz problemler söz konusu, bunlar sağlık ile ilgili de olabilir. Karar verme sürecinde olabilirsiniz. Ani kararlar vermemelisiniz.
Oğlak Burcu ; Baskılanmış sıkışmış hissedebilirsiniz. Eşiniz ya da ortaklarınızla problemler olabilir. Bunların aslında sebepsiz olduğunun farkına varmalısınız. Bu yüzden ani çıkışlar yapmamalısınız.
Kova Burcu ; Biz duygusu ön planda olması rağmen bugün biraz ben duygunuz öne geçmiş olabilir. Haksızlığa uğraş gibi hissediyor olabilirsiniz. Ani kararlar vermemelisiniz.
Balık Burcu ; Kardeşlerle ya da yakın çevrenizle ilgili beklenmedik şanslı bir gelişme yaşanabilir. Bazı imzalar atılabilir. Uzaklara seyahat planınız olabilir.