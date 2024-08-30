David Rush'tan yeni rekor: 1 Dakikada 198 ısırık!
David Rush, hız ve yeteneğini birleştirerek yeni bir Guinness rekoruna imza attı. 1 dakika içinde 3 elmadan tam 198 ısırık aldı.
Rekor denemesi nasıl gerçekleşti?
Rekor denemesi, dikkatlice ölçülen bir süre içinde yapıldı. Rush, elmaların her birinden art arda ısırıklar alarak sürenin bitiminde toplamda 198 ısırığa ulaştı.
Guinness yetkilileri rekoru onayladı
Rekor denemesi sırasında Guinness yetkilileri de hazır bulundu. Tüm kuralların doğru şekilde uygulanmasıyla rekor onaylandı ve David Rush’ın adı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
Editör: Sezin Türkyılmaz