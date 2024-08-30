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Rekor denemesi sırasında Guinness yetkilileri de hazır bulundu. Tüm kuralların doğru şekilde uygulanmasıyla rekor onaylandı ve David Rush’ın adı Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Rekor denemesi, dikkatlice ölçülen bir süre içinde yapıldı. Rush, elmaların her birinden art arda ısırıklar alarak sürenin bitiminde toplamda 198 ısırığa ulaştı.

David Rush, hız ve yeteneğini birleştirerek yeni bir Guinness rekoruna imza attı. 1 dakika içinde 3 elmadan tam 198 ısırık aldı.

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