Milyonlarca araç sahibi için akaryakıt fiyatlarındaki değişimler büyük önem taşırken, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolar kurundaki dalgalanmalar fiyatları doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine yapılan indirimler, araç sahiplerini bir nebze rahatlattı. Benzin fiyatlarına litre başına 1 lira 46 kuruş, motorin fiyatlarına ise 79 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Şimdi ise yeni ayla birlikte fiyatlar tekrar güncellenmiş durumda.

1 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İzmir

Benzin: 44,05 TL

Motorin: 44,09 TL

LPG: 23,49 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43,24 TL

Motorin: 43,16 TL

LPG: 23,73 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43,13 TL

Motorin: 43,09 TL

LPG: 23,19 TL

Ankara

Benzin: 43,55 TL

Motorin: 43,57 TL

LPG: 23,74 TL

Brent Petrol ve Dolar Kurunun Etkisi

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının ana belirleyicileri arasında yer alıyor. Bu faktörler, uluslararası piyasalarda petrol ürünlerinin maliyetini etkileyerek Türkiye’deki pompa fiyatlarına yansıyor. Dolayısıyla, akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeler, global ekonomik gelişmelerin bir yansıması olarak sık sık gündeme geliyor.