İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e yürümek isteyen göstericilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 25 tutuklu, ilk duruşmada tahliye edildi. Davada sanıklar, çeşitli suçlamalarla yargılanıyordu.

Gözaltılar ve dava süreci

1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen göstericilere polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan 30 kişi hakim karşısına çıktı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma 8 saat sürdü ve sonunda tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

Sanıkların savunmaları

Tutuklu sanıklardan Alev Palu, mahkemede yaptığı savunmada, polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ettiğini belirtti. Palu, "1 Mayıs'a işçilerin ve ezilen halkların taleplerini iletmek için katıldım. Yürümek isteyince polis bize plastik mermi ve biber gazı ile müdahale etti" dedi.

Bir başka tutuklu sanık Ayşe Beliz İnce ise, "Düzene karşı itirazda bulunmak ve anayasal hakkımı kullanmak için olay yerine gittim. Polis ekiplerinin dağılın ihtarını duymadım. Sadece Taksim'e yürümek istedim" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin kararı

Mahkeme, tutuklu sanıkların tümünün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık tarihine erteledi. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurdu