Denizli'de 1 Ocak Çarşamba günü hava durumu genel olarak az bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 3°C ile 12°C arasında değişecek. Sabah saatlerinde 72% nem oranı ve 5 km/sa rüzgar hızına sahip olacakken, öğle saatlerine doğru hava daha az bulutlu hale gelecek ve sıcaklık 12°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 7°C seviyelerine gerileyerek geceye doğru 6°C civarında kalacak.

Günlük hava durumu tahmini

24.00 - 03.00: Puslu, 5°C, %72 nem, 1 km/sa rüzgar, 11 km/sa hız

03.00 - 06.00: Puslu, 3°C, %72 nem, 1 km/sa rüzgar, 9 km/sa hız

06.00 - 09.00: Puslu, 4°C, %70 nem, 1 km/sa rüzgar, 10 km/sa hız

09.00 - 12.00: Az bulutlu, 8°C, %57 nem, 3 km/sa rüzgar, 15 km/sa hız

12.00 - 15.00: Az bulutlu, 12°C, %51 nem, 3 km/sa rüzgar, 16 km/sa hız

15.00 - 18.00: Az bulutlu, 9°C, %74 nem, 3 km/sa rüzgar, 14 km/sa hız

18.00 - 21.00: Az bulutlu, 7°C, %71 nem, 2 km/sa rüzgar, 11 km/sa hız

21.00 - 24.00: Az bulutlu, 6°C, %66 nem, 3 km/sa rüzgar, 11 km/sa hız

En Düşük Sıcaklık: 3°C

En Yüksek Sıcaklık: 12°C

Ortalama Sıcaklık: 7°C

1 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.