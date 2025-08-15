Trabzon’da yaşayan 28 yaşındaki Şeydanur Yüce, yaklaşık bir yıl önce başlayan yemek borusundaki daralma nedeniyle önce katı, ardından sıvı gıdaları tüketemez hale geldi. Farklı şehirlerde birçok hastaneye başvuran Yüce, çözümü İzmir’de buldu. Medicana International İzmir Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Günay tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası, genç kadın uzun süredir ilk kez yemek yiyebildi.

Bir yıl boyunca ne yedi ne de su içebildi

Yemek borusunda oluşan daralma, Şeydanur Yüce’nin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiledi. Katı gıdaları tüketemediği gibi zamanla su içmekte bile zorlandı. Kilo kaybı yaşayan ve güçsüz düşen Yüce, Trabzon’un ardından Ankara ve Erzurum’da da şifa aradı. Ancak hiçbir hastanede net bir tanı konulamadı ve tedavi uygulanamadı.

Tanı konulamadı, kanser şüphesiyle biyopsiler yapıldı

Şeydanur Yüce, yaşadığı süreçte birçok defa endoskopi ve biyopsi işlemi geçirdi. Bazı doktorlar kanser şüphesi üzerine hareket etti ancak kesin tanı konulamadı. Yüce, “Trabzon, Ankara ve Erzurum’daki tüm girişimlerden sonuç alamadım. En sonunda İzmir’e geldik ve Süleyman Günay hocam yemek borumdaki daralmayı giderdi” dedi.

Anne, kızını kemik suyuyla hayatta tutmaya çalıştı

Şeydanur Yüce’nin annesi Suna Yüce, kızını yaşatmak için evde kemik suyu ve nişasta gibi sıvı gıdalarla beslemeye çalıştığını belirtti. Suna Yüce, “Mamaları bile yutamıyordu. Bir yıldır blender ve süzgeçle uğraştım. Doktor doktor dolaştık. Umutsuzduk ama İzmir’de yeniden umut bulduk” şeklinde konuştu.

Yemek borusunda ip kadar açıklık kalmıştı

Doç. Dr. Süleyman Günay, Şeydanur Yüce’nin daha önce birçok şehirde tedavi edilmeye çalışıldığını ama başarılı olunamadığını belirtti. Yaptığı değerlendirme sonrası hastanın yemek borusunda ip kalınlığında bir açıklık kaldığını tespit etti. Operasyonla yemek borusu kaslarını keserek bölgeyi genişletti.

Başarılı operasyon sonrası ilk lokmasını İzmir’de aldı

Açık miyotomi yöntemiyle yapılan işlem sonrasında Şeydanur Yüce, ameliyattan iki gün sonra tavuk suyu çorbası ve patates püresi yiyebildi. Daha önce benzer bir vakayla karşılaştığını belirten Doç. Dr. Günay, “Bu vaka daha zordu ama sonuç başarılı oldu. Şeydanur’un hayata dönmesi bizim için büyük mutluluk” dedi.