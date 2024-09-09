Denizli'de 10 Eylül 2024'te hava durumu parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 21°C ile 33°C arasında değişecek. Bu günün hava koşulları, son yıllardaki ortalamalara göre oldukça dengeli bir profil sergileyecek.

Sıcaklık ve nem

10 Eylül 2024'te Denizli'de en düşük sıcaklık 21°C, en yüksek sıcaklık ise 33°C olarak ölçülmesi bekleniyor. Nem oranı ise %34 seviyelerine ulaşacak. Bu sıcaklık aralığı, şehirdeki günümüz hava koşullarını oldukça rahat bir seviyede tutacak.

Rüzgar koşulları

Rüzgarın yönü belirgin olmayacak, ancak hızı saatte 7 km civarında olacak. Bu, özellikle açık havada zaman geçirenler için oldukça sakin bir rüzgar anlamına geliyor.

Geçmiş verilerle karşılaştırma

Geçmiş yıllara baktığımızda, 1991-2020 döneminde 10 Eylül tarihlerinde gözlemlenen en düşük sıcaklık 15,9°C, en yüksek sıcaklık ise 37°C olarak kaydedilmiş. Ortalama sıcaklıklar ise 30,2°C civarında bulunmuş. Bu veriler ışığında, bu yılki sıcaklıkların tarihsel normlara oldukça yakın olduğu görülüyor.

Hava durumuna genel bakış

Bu yılın hava durumu, geçmişteki değişken sıcaklıklarla kıyaslandığında nispeten dengeli bir profil sergiliyor. Parçalı bulutlu hava, sıcaklıkların daha sabit kalmasını sağlayacak ve nem oranı da önemli bir rahatsızlık yaratmayacak.

10 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.