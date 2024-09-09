İzmir'de 10 Eylül Salı günü 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Siteler ( EMEK 441. Sk. Necmettin Giritlioğlu Cd. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni ( 851 864 858 850 Nene Hatun Cd. Kıbrıs Cd. GÜZELHİSAR 856. Sk. 852. Sk. 841 849. Sk. 844. Sk. 841. Sk. 797. Sk. 805 842 804 975 )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sadıkpaşa ( ZÜBEYDE HANIM ALBAY ALPAT Aydınlık Sk. AĞUSTOSLU MENDERES MENEKŞE Necatibey Cd. Remziye Biriz Sk. SOKULLU YILDIRIM BEYAZIT )
Mithatpaşa
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 13:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmangazi ( Dumlupınar Cd. 578/2. Sk. 578. Sk. İBRAHİM RACİ )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Merkez ( 4507/1. Sk. Kıvanç Cd. Fevzi Paşa Cd. 4588/1. Sk. 4588. Sk. 4586. Sk. 4584. Sk. 4582. Sk. 4580/1. Sk. 4579. Sk. 4576. Sk. 4574. Sk. 4572. Sk. 4568. Sk. 4566/1. Sk. 4566. Sk. 4564/1. Sk. 4564. Sk. 4558. Sk. 4556. Sk. 4554. Sk. 4552. Sk. 4551. Sk. 4545. Sk. 4537. Sk. 4535. Sk. 4529. Sk. 4527. Sk. 4525/1. Sk. 4525. Sk. 4523. Sk. 4521/1. Sk. 4521. Sk. 4519/3. Sk. 4519/2. Sk. 4519/1. Sk. 4519. Sk. 4517. Sk. 4515. Sk. 4513. Sk. 4511. Sk. 4510. Sk. )
Meriç ( 5711/13. Sk. 5711/15. Sk. 5711/17. Sk. 5711/19. Sk. 5711/2. Sk. 5711/21. Sk. 5711/23. Sk. 5711/25. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fırat ( 637. Sk. 636. Sk. 635. Sk. 634. Sk. 633/1. Sk. 637/3. Sk. 639. Sk. 639/2. Sk. Aydın Hatboyu Cd. )
Göksu ( 637/1. Sk. 637/10. Sk. 637/2. Sk. 637/5. Sk. 638. Sk. 639/1. Sk. 639/3. Sk. 649. Sk. 649/11 640. Sk. 640/1. Sk. 648. Sk. Göksu Parkı İçi Yolu )
Seyhan
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güven ( Onat Cd. Onat 341. Sk. 343. Sk. 390. Sk. 389. Sk. 388. Sk. 387. Sk. 385. Sk. 384. Sk. )
Yiğitler ( Adnan Kahveci Cd. 368/2. Sk. 368/1. Sk. 368. Sk. 362. Sk. 349/1. Sk. 349. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( KABAÇELİK )
Saat : 12:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınyunus ( 3427. Sk. 3215. Sk. Ege Çeşme Sitesi 3471. Sk. 3470. Sk. 3469. Sk. 3468. Sk. )
Alaçatı
Ovacık
Ilıca ( 5092 Marina 5253. Sk. 5151. Sk. 5143. Sk. 5139. Sk. 5137. Sk. 5136. Sk. 5135 5059. Sk. 5058. Sk. 5057. Sk. 5000 )
Celal Bayar ( 5225. Sk. 5172. Sk. 5169. Sk. 5166. Sk. 5165. Sk. 5163. Sk. 5162. Sk. 5160. Sk. 5159. Sk. 5158. Sk. 5157. Sk. 5156. Sk. 5155. Sk. 5154. Sk. 5153. Sk. 5152 5065 )
Çakabey ( 2010/1. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Merdivenli
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6055. Sk. Ordu Blv. Girne Blv. Ali Alp Böke Cd. 6054/1. Sk. 6054. Sk. 6051/2. Sk. 6051/1. Sk. 6051. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı ( 6436. Sk. 6434. Sk. 6485/2 SK. 6486. Sk. 6474. Sk. 1671. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6116/3. Sk. Ordu Blv. 6116 6116/1. Sk. 6116/2 6105. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6112. Sk. 6111/3. Sk. 6111/2. Sk. )
Fikri Altay ( 6195. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şemikler ( 6204. Sk. 6200. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( 76/1sk. İzmir Cd. Eşrefi Rumi 99/1. Sk. 99. Sk. 96. Sk. 90/1. Sk. 89. Sk. 88/3. Sk. 88/2. Sk. 88/1. Sk. 88. Sk. 85. Sk. 84. Sk. 83/1. Sk. 82. Sk. 81/1. Sk. 80/1. Sk. 79. Sk. 77/1. Sk. 75. Sk. 103/1. Sk. 102. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. )
Çınarköy ( Şehit Jandarma Er Nadir Özkan Sk. Beypınarı Mevki Yolu 8 Eylül Cd. 5009. Sk. 5004. Sk. 5003. Sk. 5002. Sk. 5001. Sk. )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılüzüm ( Kemalpaşa Kızılüzüm Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası KIZILÜZÜM KIROVASI KÜME EVLER kemalpaşa kızılüzüm kırovası kümeevler )
Çınarköy ( Beypınarı Mevki Yolu Kızılüzüm Çakırdere Mevkii Madenaltı Mevki Yolu Ulucak Kemalpaşa Cd. Çınarköy Kırovası 5010 )
KONAK / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytinlik ( Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu Gürçeşme Cd. 2349. Sk. 2348. Sk. 2347. Sk. 1188. Sk. 1187. Sk. 1178. Sk. 1176. Sk. 1175. Sk. 1174. Sk. 1173. Sk. 1172. Sk. 1171. Sk. 1170. Sk. 1169. Sk. 1167/1. Sk. 1166. Sk. 1165. Sk. 1164/1. Sk. 1164. Sk. 1163. Sk. 1140. Sk. 1136/3. Sk. 1136. Sk. 1135/1. Sk. 1135. Sk. 1134. Sk. 1133. Sk. 1132. Sk. )
Yenişehir ( Gaziler Cd. 1202/1. Sk. )
Trakya ( Şehit Mahmut Türkön Cd. Çankaya Cd. Çankaya Tunalıgil Cd. Selimiye Cd. Selimiye Plevne Cd. Meltem Cd. Meltem Adem Yavuz Cd. Adem Yavuz 2462. Sk. 2461. Sk. 2459. Sk. 2458. Sk. 2456. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gümüldür Atatürk ( 6350 sevgi cd 311. Sk. 6312. Sk. 357. Sk. 6359 379. Sk. 6304. Sk. 6306. Sk. 6308. Sk. 6310. Sk. 6313. Sk. 6314. Sk. 6321. Sk. 6323. Sk. 6337. Sk. 6339. Sk. 6345. Sk. 6346. Sk. 6347. Sk. 6349. Sk. 6350. Sk. 6351. Sk. 6353. Sk. 6360. Sk. 6362. Sk. 6377. Sk. 6391. Sk. 6393. Sk. 6414 Abdi İpekci Cd. Hürriyet Cd. Klaros Cd. Lebedos Cd. Mehmet Akmeral Cd. MERYEM ANA SAHİL Sevgi Cd. Yarentepe Denizkent Sitesi )
Gümüldür Cumhuriyet ( 6403 6406 sk )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovakent
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovakent
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovakent
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bengiler ( 6280. Sk. 6282. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6288. Sk. 6290. Sk. 6292. Sk. 6294. Sk. 6296. Sk. 6298. Sk. 6300. Sk. 6304. Sk. 6305 6306. Sk. 6308. Sk. 6310. Sk. 6207 Sk. 6206. Sk. 6205. Sk. 6205 Sk. 6204. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. 6116. Sk. 6084 6259 sk 6208 SK 6259 6312. Sk. Baraj Cd. Baraj Sk. Cumhuriyet Cd. Millet Cd. MUSTAFA KEMAL PAŞA Sahil Yolu Sk. Site İçi Yol Vatan Cd. Yürüyüş Yol Ürkmez Köprüsü İSTİKLAL VATAN Ürkmez Cd. 6211 )
Atatürk ( KARAKOÇ )
Cumhuriyet ( 5221 )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenice ( 12 Eylül Sk. GÖKMEN Hacı Memiş Sk. KAMANLI Kapan Camii Sk. Kıvırcık TOPALTI Ugur Sk. İnceoğlu Sk. MEHTAP )
Yelaltı ( Avni Erdoğan Cd. Goncagül Sk. MEZBAHA PARK Pembegül Sk. SARIGÜL Tümer Sk. )
Saat : 14:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torasan ( 536. Sk. 540. Sk. 542. Sk. 543. Sk. 544 545. Sk. 554. Sk. Dostlar Sitesi Dostlar Sitesi İç Yol 523. Sk. 527 Sk. 529. Sk. 531. Sk. 534. Sk. 521. Sk. 525. Sk. )