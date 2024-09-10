10 Eylül 2024 Salı günü İzmir'de gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gün boyu devam edecek yağışlar sırasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık ise 31°C olarak ölçülecek. Nem oranı ise %46 ile %73 arasında değişecek. Bu yüksek nem oranı, hissedilen sıcaklığın daha fazla olmasına neden olabilir.

Yağışlara dikkat

Güney yönünden esmesi beklenen rüzgarın hızı saatte 20 km'ye kadar çıkacak. Uzmanlar, özellikle yağışların şiddetli olabileceği anlarda yerel dolu yağışı ve ani su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor. Sabah ve akşam saatlerinde yağışın etkisini artırabileceği, bu sebeple trafikte dikkatli olunması ve dışarıda yapılacak planların gözden geçirilmesi tavsiye ediliyor.

İzmir 5 günlük hava tahmini

Yağışlı hava İzmir genelinde gün boyunca etkisini sürdürürken, bu hava durumuna göre İzmirlilerin hazırlıklı olması, özellikle açık alanda yapılacak etkinliklerin ertelenmesi ya da tedbir alınması öneriliyor.