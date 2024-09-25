Avrupa Birliği (AB) tarafından oluşturulan gönüllü yapay zeka paktına 100'den fazla şirket imza attı. Bu anlaşma, yapay zeka yasasının yürürlüğe girmesi öncesinde, firmaların sorumlu ve güvenli yapay zeka kullanımını teşvik eden taahhütlerde bulunmalarını amaçlıyor.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, teknoloji, telekomünikasyon, sağlık, bankacılık, otomotiv ve havacılık gibi geniş bir yelpazeden 116 şirket, Avrupa Birliği'nin yapay zeka paktına katıldı. Bu girişim, yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle ortaya çıkan riskleri minimize etmeyi ve şirketlerin, bu teknolojileri kullanırken etik ve güvenlik açısından belirlenen normlara uymalarını teşvik ediyor.

Önde gelen teknoloji devleri paktta yer alıyor

Paktı imzalayan şirketler arasında teknoloji dünyasının dev isimleri dikkat çekiyor. Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, Samsung, Qualcomm, SAP ve Adobe gibi firmalar, yapay zeka yönetimi ve yüksek riskli sistemler konusunda gönüllü olarak yükümlülükler üstlendi. Bu şirketler, yapay zekanın güvenli ve sorumlu kullanımını sağlama konusunda AB ile iş birliği içinde hareket edeceklerini taahhüt etti.

Meta’nın pakta katılmaması dikkat çekti

Facebook ve Instagram'ın ana şirketi olan Meta'nın paktı imzalayanlar arasında yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Meta’nın bu gönüllü taahhüde katılmama kararı, teknoloji dünyasında çeşitli yorumlara yol açtı. Yapay zekanın sosyal medya üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, Meta’nın bu alandaki stratejisi merak konusu oldu.

AB Yapay Zeka Yasası 2026'da yürürlüğe girecek

AB Yapay Zeka Yasası'nın Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu yasa, yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenlik ve şeffaflık çerçevesinde kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. Yapay zeka paktı ise bu süreçte, şirketlerin yapay zeka ile ilgili stratejilerini uyumlu hale getirmelerine yardımcı olacak bir ön adım niteliğinde.