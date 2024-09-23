10Riders Motosiklet Kulübü, vatan için canlarını feda eden şehitleri anmak adına anlamlı bir etkinlik düzenledi. Balıkesir Bigadiç’teki şehitlikte gerçekleştirilen ziyaret, kahramanlarımızın hatırasına duyulan saygıyı bir kez daha ortaya koydu.

Şehitlerin kabri başında saygı duruşu

10Riders Motosiklet Kulübü üyeleri, motosiklet konvoyu ile Balıkesir Bigadiç’te bulunan Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer’in kabri başına ulaştı. Kulüp üyeleri, burada dualar ederek şehidimizin aziz hatırası önünde saygı duruşunda bulundu. Okan Dinçer'in ve Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus’un hatıralarına olan minnettarlığımız, etkinlikte bir kez daha dile getirildi.

Aile ziyareti ve destek

Kabir ziyaretinin ardından, 10Riders kulüp üyeleri Okan Dinçer'in ailesiyle bir araya geldi. Aileye destek olmanın önemini vurgulayan üyeler, gönülden bir sohbet gerçekleştirdi. Kulüp, her zaman şehit ailelerinin yanında olacağını ifade ederek, toplumsal dayanışma ve vatanseverlik bilincini yaygınlaştırma kararlılığını sürdüreceklerini belirtti.

Kulüp başkanından duygusal açıklama

10Riders Motosiklet Kulübü Başkanı Özgür Candar, “Şehidimiz Okan’ın motosiklet tutkunu olduğunu biliyorduk ve ailesine söylediği 'gelince motoru büyüteceğim' sözleri bizi yaralamıştı,” dedi. “Şehidimizi defnettikten sonra ailesinin isteği üzerine bir motosikleti başucuna götürdük. O günden bugüne onlarla irtibatımız hiç kesilmedi. Geride bıraktıkları da baş tacımız,” diyerek duygularını paylaştı.

Vatanseverlik ve dayanışma mesajı

10Riders Motosiklet Kulübü, bu tür etkinliklerle vatanseverlik bilincini artırmayı hedefliyor. Şehitler ve gaziler, milletin en değerli emanetleri olarak gönüllerde yaşamaya devam edecek.