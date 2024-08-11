İlk olarak saat 12:00'de, modern pentatlon branşında ülkemizi başarıyla temsil eden İlke Özyüksel, finalde boy gösterecek. Bu çok yönlü spor dalında elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Özyüksel, madalya yolunda tüm Türkiye’nin desteğini arkasında hissedecek.

Bronz madalya için yarışacak

Hemen ardından saat 12:50'de, güreş arenasında Yasemin Adar Yiğit sahne alacak. Repesaj mücadelesine çıkacak olan Yiğit, rakiplerini yenerek bronz madalya yolunda ilerlemek için ter dökecek.