



Öğle saatlerinde ısınma hissediliyor

Öğle saatlerine doğru sıcaklık 27°C’ye kadar yükselecek. Günün bu bölümünde güneşin etkisi artacak, rüzgar ise hafif şekilde esmeye devam edecek.

Akşamüstü sıcaklık düşüyor

Akşam saatlerine doğru sıcaklıklar yeniden düşüşe geçecek ve 17°C’ye inecek. Havanın serinlemesi ile birlikte rüzgarın etkisi bir miktar daha artabilir.

Yağış beklenmiyor

11 Eylül Çarşamba günü Uşak'ta yağış beklenmiyor. Gün boyunca açık ve güneşli bir hava etkili olacak, nem oranı ise günün büyük bölümünde düşük seviyelerde olacak.

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