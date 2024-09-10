İzmir'de 11 Eylül Çarşamba günü 9 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BEYDAĞ / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI OVACIK )
BUCA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Ufuk ( 872. Sk. 1010. Sk. 1012. Sk. 869. Sk. 869/1. Sk. 869/5. Sk. İstiklal Cd. )
Dicle ( 869/2. Sk. 869/3. Sk. 869/4. Sk. 874. Sk. 874/1. Sk. 876. Sk. 878. Sk. 367. Sk. 867. Sk. )
Barış ( 361. Sk. 361/1. Sk. 361/2. Sk. 361/4. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Germiyan ( 20300 20310 Yaka Küme ÖREN MEVKİİ Kösedağ Mevkii İcyol İc Yol 20009/1 ÇÜMEN 8. Sk. 12. Sk. 11. Sk. 20009 Çümen Küme Evler ÖREN )
Karaköy
KEMALPAŞA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Halilbeyli ( Halilbeyli Ergen Hacı Sokak Hacı Güney Sk. Doğu Sk. Derinkuyu Sk. 1. Çk. Derinkuyu Dedelik Çıkmaz Dedelik Sk. Dedelik Camialtı Sk. Camialtı Buket Sk. Begonya Sokak Begonya Başmahalle Çk. Baş Sokak Baş 85. Yıl Cumhuriyet Cd. 85. Yıl Cumhuriyet Yaz Sk. Salkım Sk. Salkım Pamuk Sokak Ortanca Orkide Sk. Onur Sk. Onur Nilüfer Sk. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Mustafa Kemal Atatürk Menekşeli Sk. Menekşeli Leylak Sokak Leylak Sk. Kırım Sk. Kırım Kasımpatı Sk. Hikmet Tırtak Hercai Sk. Hanımeli Sk. Halilbeyli Köyü İç Yolu DEDELİK SOKAK BAŞ KÜMEEVLER Özdemir Sk. Çimenlik Sk. Çevreyolu Mevki Küme Yolu Çevreyolu Çalıkuşu Sokak Zambak Sk. Yıldız Sk. Günebakan Gülüm Sk. Gülüm Göçmen Sk. Eski İzmir Cd. Eski İzmir Ergen Sk. 1. Çk. Ergen Sk. )
Hamzababa ( Hamzababa Köyü İç Yolu Hamzababa )
Gökçeyurt ( TURGUTLU Gökçeyurt Köyü İç Yolu )
Zeamet ( Zeamet Yolu Kümeevleri Sarıçalı Sk. )
Yeşilyurt ( TOKMAKALANI KÜMEEVLER Turgutlu Cd Yeşilyurt Yolu Kümeevler Yeşilyurt Yolu Küme Evleri Yeşilyurt Yolu Yeşilyurt Yeni Yeşilyurt Köyü İç Yolu Yeşilyurt Köyü Tokmakalan Yolu )
Sinancılar
Sarıçalı ( Sarıçalı Yolu Sarıçalı Köyü İç Yolu sarıçalı yolu kümeevler sarıçalı yolu küme evler )
KİRAZ / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Yağlar ( YAĞLAR Denizli Ödemiş Yolu ÇAYIR Yaglar Koyu İç Yolu Yağlar Yağlar Koyu İç Yolu Yağlar Köyü İç Yolu Çayır Şemsiler Köyü İç Yolu Yayla YAYLA )
Arkacılar ( Değirmenönü OKKATAŞI )
Karaman ( KARAMAN KÖY CİVARI Karaman Koyu İç Yolu )
Şemsiler ( MANDAL )
Umurcalı ( YENİYOL )
KONAK / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Kültür ( Mustafa Münir Birsel Sk. Cumhuriyet Blv. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Demirdere ( Köy İçi Yolu )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Ataman Çayırköy )
Hamam ( Demirdere Köyü İç Yolu Hamamköy Köyü İç Yolu mendegüme küme evler melcek çukur )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Bademli ( Çarşıiçi Sk. KARAKAŞOĞLU SK ÜÇCEVİZLER Şükrü Efendi Sk. Çirkinoğlu Sk. Çelebioğlu Sk. Çakallar Kümesi Sk. Toptepe Sk. Satı Sk. Sanayi Sitesi Sk. Pazaryeri Sk. Nalbantoğlu Sk. KULOĞLU Küloğlu Sk. Kosan Sk. Koca Hafız Sk. Kazım Dirik Cd. Kasaplar Sk. Karakaşoğlu Sk. Kaleiçi Sk. Hamitoğlu Sk. Hafızağa Çk. Hafızağa Sk. Hacıahmetler Sk. çakallar Sk. ÇELEBİOĞLU Festival Sk. Cami Kümesi Sk. Bademli-Ödemiş Yolu Arapbaşoğlu Sk. bademli mahallesi çarşıiçi sokak bademli kocabağlar küme evleri üçcevizler ara yol KARAHAYIT KELTEPE KÜME EVLERİ HACIMUSA KÜME EVLERİ )
Pirinççi ( BIÇAKÇI Pirinççi Köyü İç Yolu Kemenler Yolu KIZILKULE KÜME EVLERİ KIZILKULE )
Mescitli
Kemenler
Bıçakçı ( kervan yaylası küme evleri BÖRÜLCELİK biçakçı boyalık bıçakçı küme evler OVACIK YAYLASI BIÇAKÇI KÜME EVLERİ OVACIK YAYALASI KÜME EVLERİ ovacık yaylası küm evler bıçakçı BIÇAKÇI KÜME EVLER )
Ovakent ( narlıkuyu Bademli Cd. ODEŞE )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Çaylı
Köfündere ( Köfündere Küme Evleri KÖFÜNDERE Köfündere Köyü )
Orhangazi ( ORAHANGAZİ KÜME EVLERİ köy içi ORHANGAZİ İÇ YOLU Orhangazi Yolu )
TİRE / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
URLA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Zeytineli ( CUMHURİYET SAHİL NARLIKUYU ŞAHİN BAYHAN )
Zeytinler ( 7615 Şehit Özkan Elçi Sk. Öztürk Sk. KURTULUŞ Mustafa Ercan Sk. Kenan Erdinç Sk. GAZİ MUSTAFA KEMAL Ali Caner Sk. 7601 7600 ŞEHİT MEHMET CANER 7604 7605 7602 )
Barbaros ( 7028 )
Birgi ( KÖYİÇİ SAVRAN KULE ÇETİN SİTESİ 7501 7516 7505 7504 PETUNYA 7519 7510 Sk. 7511 7513 Sk. 7521 ÇİMEN İzmir Çeşme Yolu KÖYİÇİ MEVKİİ 7500 DOKTORLAR SİTESİ 7507 7506 )
Uzunkuyu ( KIZIL ÇAM 7652 7650 7520 ATATÜRK Bağlar Sk. ARDIÇ İSTİKLAL Kuşalan İnönü Cd. 7502 )