İzmir’in Menderes ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Kasımpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde şehir içi yolcu servisi kullanan M.E. (34), yolun karşısına geçmeye çalışan sahipsiz bir köpeğe çarptı.

Minibüs, çarpmanın etkisiyle köpeğin ölümüne neden olurken, sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sürücünün 11 kaydı olduğu ortaya çıktı

Ekiplerin titiz çalışması sonucu sürücünün M.E. (34) olduğu tespit edildi.

Yapılan sorgulamada M.E.’nin trafik, mala zarar verme, tehdit ve kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan 11 ayrı sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli M.E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili adli tahkikatın sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili Türk Ceza Kanunu’nun “Hayvanlara karşı kötü muamele” kapsamındaki maddeler doğrultusunda yasal işlem başlatıldığı bildirildi.