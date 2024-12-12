İzmir'de, 12 Aralık 2024 günü saat 09.00 itibariyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri ve hava durumu bilgileri açıklandı. Hava koşulları ve yol durumuyla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar sürücülere bildirildi.

Yol durumu

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İzmir'deki ana yolları ve arterleri denetledi. Şu an itibariyle ana güzergahlarda herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi. Yol çalışmalarının yapıldığı bazı bölgelerde ise geçici trafik yoğunluğu yaşanabiliyor. Sürücülere, özellikle ana yollar ve şehir içi bağlantılarda dikkatli olmaları önerildi.

Hava durumu

İzmir'de 12 Aralık 2024 itibariyle hava durumu genel olarak parçalı bulutlu. Havanın öğle saatlerine kadar serin kalacağı, ancak akşam saatlerinde yağmur beklentisinin olduğu ifade ediliyor. Özellikle araç kullananların, yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda dikkatli olmaları ve hız sınırlarına uymaları önem arz ediyor.