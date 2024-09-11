İzmir'de 12 Eylül Perşembe günü 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Hisarlık ( OVACIK Hisarlık )
BAYRAKLI / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Onur ( 7399/29. Sk. 7399/28. Sk. 7399/19. Sk. 7399/27. Sk. 7399/26. Sk. 7399/33. Sk. 7399/24. Sk. 7399/23. Sk. 7399/22. Sk. 7399/21. Sk. 7399/20. Sk. 7371. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
BORNOVA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Erzene ( 373. Sk. )
Kazımdirik ( 1722. Sk. 372. Sk. 372/1. Sk. 372/10. Sk. 372/2. Sk. 372/6. Sk. 372/8. Sk. 372/9. Sk. Ord. Prof Dr.Muhiddin Erel Ord.Prof.Dr.Muhuddin Erel Park İçi Yolu Ord.Prof.Dr.Muhittin Erel )
Mevlana ( 1776. Sk. Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel )
BUCA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Karacaağaç ( 4017/1 4006. Sk. 4007. Sk. 4008. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. 4011. Sk. 4012. Sk. 4013. Sk. 4014. Sk. 4015. Sk. 4016. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. 4010/1 4001. Sk. 4002. Sk. 4003. Sk. 4005. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 14:00
Alaçatı ( 11500. Sk. 14008. Sk. 14009. Sk. 14012. Sk. 14013. Sk. 14016. Sk. 14017. Sk. 14017/1. Sk. 14021. Sk. 14020/1. Sk. 14020. Sk. 14018. Sk. 14019. Sk. 14019/1. Sk. 14000 Sk. 14000. Sk. 14001. Sk. 14007. Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:00 - 15:00
Alaçatı ( 14027. Sk. 14026. Sk. 14025. Sk. 14024. Sk. 14023. Sk. 14022. Sk. 14021. Sk. 14020/1. Sk. 14020. Sk. 14019/1. Sk. 14019. Sk. 14018. Sk. 14017/1. Sk. 14017. Sk. 14016. Sk. 14013. Sk. 14012. Sk. 14009. Sk. 14008. Sk. 14007. Sk. 14001. Sk. 14000. Sk. 14000 Sk. 12500. Sk. 12096. Sk. 12095. Sk. 12089. Sk. 12086. Sk. 12085. Sk. 12084. Sk. 12083. Sk. 12082. Sk. 12081 Sk. 12080/1. Sk. 12080. Sk. 12079. Sk. 12078. Sk. 12077. Sk. 12075. Sk. 12074. Sk. 12073. Sk. 12072. Sk. 12006. Sk. 12005. Sk. 12003. Sk. 12002. Sk. 12001. Sk. 11500. Sk. 11059. Sk. 11058. Sk. 11057. Sk. 11054. Sk. 11035. Sk. 11033. Sk. 11031. Sk. 11029. Sk. 11028. Sk. 11025. Sk. 11024. Sk. 11023. Sk. 11022. Sk. 11021. Sk. 11020. Sk. 11019. Sk. 11018. Sk. 11016. Sk. 11015. Sk. 1058. Sk. 18026/4 12080 Sk. 12088 14045 12094 12084 Serinler Çiftliği Kemalpaşa 2500. Sk. 2085. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 15039. Sk. 15038. Sk. 15035. Sk. 14052. Sk. 14051. Sk. 14050. Sk. 14048. Sk. 14046. Sk. 14042/1. Sk. 14042. Sk. 14041/1. Sk. 14041. Sk. 14040. Sk. 14039. Sk. 14038. Sk. 14037. Sk. 14036. Sk. 14035. Sk. 14034. Sk. 14032. Sk. 14031. Sk. 14030. Sk. 14029. Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:30 - 15:30
Alaçatı ( 18026 sk 18026/4 18026/3 18026/2 )
FOÇA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 11:30
İsmetpaşa ( 239. Sk. 243. Sk. 247. Sk. 248. Sk. 249. Sk. 250. Sk. 251. Sk. 272. Sk. 274. Sk. MERSİNAKİ )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 15:00
İsmetpaşa ( 319. Sk. MERSİNAKİ Hotel Leon 366. Sk. 362. Sk. 313. Sk. 309. Sk. 307. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 12:15
Fatih
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Yalı ( 111. Sk. 113. Sk. 204. Sk. 218. Sk. 224. Sk. 226. Sk. Mithatpaşa Cd. 101. Sk. 105. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Örnekköy ( 7403. Sk. 7517/1. Sk. 7513. Sk. 7510/2. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Bağyurdu Kazımpaşa ( Sarıoğlu Sarıoğlu Sk. Seymen Seymen Sk. Tamtürk Sk. Tireli Ulucak Umut Yaka Mevki Bent Yolu Yangözoğlu Yaprak Sk. Yeşildere Yozgatlı Yozgatlı Sk. Çamdibi Çamdibi Sk. Çolak Ethem Sk. Özmete İsmail Ulusan İsmet İnönü İsmet İnönü Cd. BAĞYURDU İZMİR KALPAKKAYA Abdüloğlu Abdüloğlu Sk. Ali Kurt Sk. Ankaralı Ankaralı Sk. Avcılar Sk. Bakırlı Sk. Bekçi Sabit Sk. Beşikler Sk. Dede Güme Deveci Ömer Dibektaşı Dibektaşı Sk. Ebe Emine Özkan Ebe Emine Özkan Sk. Ebülhüda Sk. Ekşioğlu Sk. Fevzi Çakmak Fevzi Çakmak Cd. Gürol Sk. Hacı Ethem Hacı Ethem Sk. Hacı Hasan Hafız Osman Hafız Osman Sk. Hürriyet Karanfil Kasap Ali Kasap Ali Sk. Kaymakçı Kaymakçı Sk. Koca Hüseyin Kırmızı Sk. Mehmet Cingöz Nergis Zambağı Okul Önü Oyun Alanı Oyun Alanı Sk. Sadullah Cengiz )
Bağyurdu Kemal Atatürk ( Bayraktar Bayraktar Sk. Bağyurdu İzmir Bağyurdu İzmir Cd. Behçet Atay Sk. Bekçi İbrahim Bekçi İbrahim Sk. Esen Esen Sk. Hacıoğlu Hacıoğlu Sk. Hacıoğlu Sokak Kadir Usta Kadir Usta Sk. Kahveci Ali Sk. Mustafa Sungur Osman Atay Sk. )
Bağyurdu Yeni ( 7000. Sk. 8 Eylül Kurtuluş Adil Bey Bahçelievler Mısırlı Çavuşoğlu Ünveren Şakiroğlu 8 EYLÜL KURTULUŞ Bahçelievler Sk. Bağyurdu Stadı Sk. Belediye Demirci Mehmet Sk. Değirmencioğlu Sk. Doğan Emin Erol Cd. Gardelya Gazeteci Yazar Uğur Mumcu Hasan Tahsin Kahyalar Kara Mehmet Kestaneli Bağlar Kümeevleri Kumova Kumova Sk. Kumru Meltem Menderes Cd. Mercanköşk Sk. Mimoza Sk. Mısırlı Sk. Ova Parsa Saka Saka Sk. Saraçoğlu Cd. Saraçoğlu Sk. Selçuk Tavukçular Sk. Topçu Sk. Vargör 2. ÇEŞME Çiçekçi İsmail Er Cd. Şehit Er Bekir Varol Şehit Er Talip Yurdakul Sk. Kestaneli Bağlar 7001 )
Ovacık ( Celiller Yolu Cevizdere Yolu Damlar Yolu Dedekler Yolu Güvendik Yolu Karabağlar Yolu Merkez Yolu Ovacık Köy İçi Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köyü İç Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri )
Sarılar ( Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Sokak Beyler Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )
Sinancılar ( SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Sinancılar Köyü İç Yolu Turgutlu )
Yenikurudere
Yiğitler ( menengeç mevkiiyolu kümeevler 6001 Aşağı Sk. Menengeç Mevkii Yolu Saz Yolu Yiğitler Kümeevleri Sk. Yiğitler Yol Yiğitler Yolu Kümeevleri Yukarı Yukarı Yiğitler LİMON SK. )
Bağyurdu 29 Ekim ( Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Atlas Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Cumhuriyet Alanı Durmuşça Durmuşça Sk. EMİNE HOCA Halil Furan Çk. Hancı Sami Hancı Sami Sk. Hanönü Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Hüseyin Özen Sk. Kadıoğlu Sk. Kaymakam Bey Kaymakam Bey Sk. Kemal Atatürk Kemal Atatürk Cd. Kirazlık Koca Ahmetler Koca Terzi Koca Terzi Sk. Kurt Ahmet Lise M. Ali Sevinç Cd. Manavoğlu Manavoğlu Sk. Mehmet Bey Sk. Mehmet Tokmak Namık Kemal Sk. Nebioğlu Piknik Sk. Sakızlı Hoca Sk. Salim Ağa Sk. Uncular Sk. Zafer Zeytincik Zeytincik Sk. Çerkez Yusuf Sk. Çevik Sk. Özdirik Sk. Özgün Sk. Şah İsmail Sk. YILMAZ ABASIZ EKMEN GÖLET ÇEVİK )
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Ören Egemen ( Morsalkım Papatya )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Ören 75. Yıl Cumhuriyet ( 1. Seyran Sk. 2. Seyran Sk. 3.Seyran. Sk. Akçeşme Sk. Arıkaltı Cd. Ataca Çk. Ayanoğlu Bahçeciler Sk. Balcı Sk. Barbaros Hayrettin Barbaros Hayrettin Sk. Beyazıt Beyazıt Sk. Beyler Beyler Sk. Cami Çk. Demir Dikili Taş Sk. ERCAN Erdal İnönü Fatih Fatih Cd. Ferah Çk. Gacara Hasan Ören Cumhuriyet Ören Sk. Ören Turgutlu Ören İlköğretim Okulu Sk. Ören İzmir Ören İzmir Cd. Örnek Sk. İncirlipınar Şadibey Cd. Şahinoğlu Şahinoğlu Sk. Şair Şehit Yüzbaşı Hakan Bizrenli Şen Çk. Şimşek ÇİĞDEM YAKA KÜMEEVLER erdal inönü GÜR ZEYTİN Ören Belediye Sk. Çıra Çınar Çakıcı Çk. Çakıcı Gelincik ZÜBEYDE HANIM Zeybek Çk. Zeybek Yusuf Ziya Gökalp Sk. Yonca Yener Sk. Yağcı Sk. Yazar Namık Kemal Sk. Yayla Sk. Yakaküme Yaka Sk. Türk Turgutlu Cd. Tuna Cd. Topel Cd. Taflan Su Değirmeni Sk. Su Değirmeni STADYUM Sezer Sk. Seyran Sk. Seke Sk. Savranoğlu Sk. Savranoğlu Sarı Akasya Sakarya Cd. Sakarya Safir Pazar Sk. Ova Sk. Nergis Sk. Müderris Mücahit Sk. Mücahit MOTORCU HULUSİ Mor Menekşe Sk. Minare Sk. Minare Mevlana Sk. Mert Macar Limoncuk Sk. Kırman Sk. Kuşçu Sk. Kuşçu Kuş Sk. Kuş Kooperatif Sk. Karagöz Sk. Kanuni Japon Irmak Sk. Hulisi Oğuz Hacı Davut Sk. Hacı Davut Gümüş )
Ören Egemen ( 1. Bahçeler Sk. 2. Bahçeler Sk. Bahçeler Dede Dere Eski Okul Eski Okul Sk. Gazeteci Uğur Mumcu Gazi Mustafa Kemal Kocabıyık Lilyum MEVLANA ÖREN TURGUTLU Çiçek Sepeti Çağlayan Çamlık Yücel Yağcılar Ulus Turgutlu2 Papatya Ova Sınır Nuri Bayrak Çk. Mustafa Kemal Merkez )
Yiğitler ( Yiğitler Yolu Kümeevleri )
KİRAZ / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:00
İğdeli
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
Olgunlar ( AVGAN Avgan Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Suludere ( CEVİZDALLARI DÜZOVA )
Aydoğdu ( Aydoğdu Köyü İç Yolu )
KINIK / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Yaylaköy ( ZAKKUM Yayakent Köyü İç Yolu )
Kocaömer ( Çaltı Yolu )
Kalemköy ( TOPRAK Kalemköy Yolu )
Elmadere ( Elmadere Köyü Asmalı )
Değirmencieli ( MOLLA KASIM kocaömer Değirmencieli Köyü İç Yolu Bağlar )
Çanköy ( Çanköy Yolu Çanköy Köyü İç Yolu )
Çaltı ( ÖĞRETMEN Çaltı Köyü İç Yolu )
Büyükoba ( Kuşkaya Büyükoba Köyü İç Yolu )
Bağalan ( Şelale Üçarmut Çukur Yıldırım Kocatarla Irmak Bağalan Köyü İç Yolu )
Arpadere ( ULUBEY AŞAĞIALAN Arpadere Köyü İç Yolu Arpadere Köyü SİYRAT )
KONAK / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
0:00 - 6:00
Alsancak ( Atatürk Cd. 1453. Sk. Yzb. Şerafettin Bey Sk. 1482 Kıbrıs Şehitleri Cd. 1481. Sk. Cumhuriyet Blv. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Mersinli ( 2817 1578. Sk. 2808. Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Mersinli ( 2817 1578. Sk. 2816. Sk. 2813. Sk. 2812. Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Murat ( Hızır Reis Cd. 2498. Sk. 2497. Sk. 2496. Sk. 2494. Sk. )
Millet ( Hızır Reis 2548. Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Alsancak ( 1458. Sk. 1468. Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
4:00 - 9:00
Alsancak ( 1469. Sk. 1460. Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
2:00 - 2:30
Mithatpaşa ( Şehit Nihatbey Cd. Mustafa Kemal Sahil Blv. Mithatpaşa Cd. Halil Rıfat Paşa Cd. 192. Sk. 189. Sk. 186. Sk. 185. Sk. )
Barbaros ( 360. Sk. 338. Sk. 337. Sk. 336. Sk. 335. Sk. 333. Sk. 332. Sk. 331. Sk. )
Turgut Reis ( ŞEHİT KEMAL KESER Şehit Kemal Keser 306. Sk. 305. Sk. Dario Moreno Sk. 304. Sk. 302. Sk. 301. Sk. )
Akın Simav ( 187. Sk. 266. Sk. 267. Sk. 270. Sk. Mithatpaşa )
Yeşiltepe
NARLIDERE / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 16:00
Narlı ( Ezgi Sk. Özyuva Sk. Metin Oktay Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Ulamış ( 1435 )
TORBALI / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Demirci
URLA / İZMİR
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Bademler ( 15000/1. Sk. 15028 15014. Sk. 15033. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı 15025. Sk. 15026. Sk. 15021/1 Sk. 15022. Sk. 15023. Sk. 15024. Sk. 15024/1. Sk. 15015. Sk. 15016. Sk. 15017. Sk. 15018. Sk. 15019. Sk. 15020. Sk. 15021 BADEMLER 15000 )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kuşçular ( 8046/1. Sk. 8077/1 8025/1 8083 8018 KUŞÇULAR Kasaba Evleri 8077 Sk. 8076/1 Sk. 8076 Sk. 8056 Sk. 8052 8048 Sk. 8044. Sk. 8043 8042. Sk. 8040 8039/1. Sk. 8039. Sk. 8038. Sk. 8037/1 Sk. 8037. Sk. 8036 8034 8033. Sk. 8031. Sk. 8029. Sk. 8028. Sk. 8027 8026. Sk. 8025. Sk. 8023. Sk. 8018. Sk. 8018 Sk. 8016. Sk. 8015 8014. Sk. 8089 8018/2 8020 8018/3 8039/4 8018/1 8022 8032/2 8035/2 8039/5 8039/6 8032/1 8058/1 8035 8032/4 8032/3 8032 8021/1 8021 8084 8046 8044/1 8044/3 8043/2 8043/1 8014/1 8015/1 8076/3 8058 8044/2 8025 8034/1 8035/1 8020/1 )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
14:30 - 15:00
Kuşçular ( 8032/2 8022 8018/1 8039/4 8018/3 8020 8018/2 8089 8014. Sk. 8015 8016. Sk. 8035/2 8039/5 8039/6 8032/1 8058/1 8035 8032/4 8032/3 8032 8046 8044/1 8043 8044. Sk. 8046/1. Sk. 8048 Sk. 8052 8056 Sk. 8076 Sk. 8076/1 Sk. 8077 Sk. Kasaba Evleri KUŞÇULAR 8077/1 8025/1 8083 8018 8020/1 8035/1 8034/1 8025 8044/2 8058 8076/3 8015/1 8044/3 8043/2 8043/1 8021/1 8014/1 8018 Sk. 8018. Sk. 8023. Sk. 8025. Sk. 8026. Sk. 8027 8028. Sk. 8029. Sk. 8031. Sk. 8033. Sk. 8034 8036 8037. Sk. 8037/1 Sk. 8038. Sk. 8039. Sk. 8039/1. Sk. 8040 8042. Sk. 8021 8084 )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kuşçular ( 8042. Sk. 8040 8035/1 8025 8033. Sk. )
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Atatürk ( 2030/1 2030 2222 ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI )
Kalabak ( 3248 3249/1 3300 3247 3302. Sk. )
Yelaltı
Yenikent ( 2246. Sk. )