Meteoroloji verilerine göre, 12 Eylül Perşembe günü İzmir'de günün büyük bir bölümünde gökgürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışlar, gün boyu aralıklarla devam edecek. Özellikle 12:00 ile 15:00 arasında hissedilen sıcaklık 35°C'ye kadar yükselecek olsa da, yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde hava serinleyecek

Nem oranının yüksek olması (%60-%96 arasında) hissedilen sıcaklığı artırabilirken, rüzgarın yönü ise genellikle güney ve batıdan eserek 6-14 km/sa hızında olacak. Akşam saatlerine doğru ise yağışın azalması ve sıcaklıkların 23°C’ye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Perşembe günü için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta gökgürültülü sağanaklar ve yer yer kuvvetli rüzgar. Bu nedenle dışarıda bulunacak kişilerin, ani yağışlara karşı önlemlerini alması öneriliyor.

Verilere göre saatlik sıcaklık dağılımı ise şu şekilde:

09:00 - 12:00 : 28°C (hissedilen 30°C), gökgürültülü sağanak

: 28°C (hissedilen 30°C), gökgürültülü sağanak 12:00 - 15:00 : 31°C (hissedilen 35°C), gökgürültülü sağanak

: 31°C (hissedilen 35°C), gökgürültülü sağanak 15:00 - 18:00 : 29°C (hissedilen 31°C), sağanak yağış

: 29°C (hissedilen 31°C), sağanak yağış 18:00 - 21:00 : 26°C, parçalı bulutlu

: 26°C, parçalı bulutlu 21:00 - 24:00: 23°C, parçalı bulutlu

Beş günlük hava durumu