Ankara’nın Mamak ilçesinde 15 katlı bir inşaatta yük asansörünün düşmesi sonucu kuzen oldukları öğrenilen iki işçi hayatını kaybetti.

Ankara Mamak’ta feci iş kazası

Ankara’nın Mamak ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, yapımı süren 15 katlı bir inşaatın 12’nci katında çalışan iki işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

İddiaya göre, yük taşıma amaçlı kullanılan inşaat asansörü henüz bilinmeyen bir nedenle ikiye ayrıldı. Asansörün kopması sonucu iki işçi zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Ölen işçilerin kimlikleri belli oldu

Yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden işçilerin Emrah Akbay ve Nedim Akbay olduğu belirlendi. İki işçinin amca çocukları olduğu öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Sağlık ekipleri işçilerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İnşaat çalışmaları durduruldu

Kazanın ardından belediye ekipleri inşaat faaliyetlerini durdurdu. Bölge güvenlik şeridiyle çevrildi.

Olayın ardından Cumhuriyet savcısı ve iş güvenliği uzmanları olay yerinde inceleme başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, yük asansörünün neden düştüğünün ve olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İş müfettişleri ve teknik ekipler kazanın gerçekleştiği noktada incelemelerini sürdürüyor.