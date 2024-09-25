Aydın’ın Nazilli ilçesinde 122 ayrı suç kaydı bulunan E.G. isimli zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla 20 saatlik kesintisiz takibin ardından yakalandı. Zanlının son dönemde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde güvenliği tehdit eden ve suç geçmişi kabarık olan E.G. isimli şahıs, polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yakayı ele verdi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tam 122 suç kaydı bulunan zanlının izini sürmek için operasyon başlattı. Yaklaşık 20 saat boyunca aralıksız süren takip sonucunda E.G., başarılı bir operasyonla gözaltına alındı.

Polisin kesintisiz takibi sonuç verdi

Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı infaz ekipleri, zanlının şehirdeki hareketlerini dikkatle izleyerek kapsamlı bir takip süreci başlattı. Zanlının kimlik bilgileri ve suç geçmişi titizlikle incelenirken, son dönemde gerçekleştirdiği hırsızlık olayları da kayıt altına alındı. E.G., 20 saatlik kesintisiz bir takip sonunda yakalanarak adalete teslim edildi.

122 suç kaydı bulunuyor

Yapılan incelemelerde, E.G.’nin 122 ayrı suç kaydının olduğu ve en son hırsızlık suçunu kısa süre önce işlediği belirlendi. Zanlı, bugüne kadar birçok hırsızlık olayına karışmış ve kamu düzenini ciddi şekilde tehdit eden bir profil çizmişti. E.G. hakkında başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.