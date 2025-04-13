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13 Nisan 2025 Pazar günü İzmir'deki tramvay hatlarındaki duraklar ve sefer saatleri. Konak , Karşıyaka , Çiğli ve Turuncu Hatlar üzerinde bulunan duraklar ve sefer sıklıkları aşağıda yer almaktadır.

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