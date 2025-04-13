13 Nisan tarihinde tarihe iz bırakan olaylar, doğumlar ve ölümler neler? Bugün tarihte yaşananları haber formatında derledik.
Tarihte bugün 13 Nisan'da yaşanan önemli olaylar
- 1204 – Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Latinler, Konstantinopolis'i işgal etti.
- 1796 – İlk filmlerin çekileceği teknolojinin öncüsü kabul edilen ilk panaromik sinema sistemi icat edildi.
- 1870 – Metropolitan Müzesi New York'ta kuruldu.
- 1943 – Katyn Katliamı ortaya çıktı. Sovyetler, Nazi Almanyası'nın propagandası olarak nitelendirdi.
- 1960 – Fransa’daki atom denemelerine karşı yapılan protestolar arttı.
- 1964 – Sidney Poitier, "En İyi Erkek Oyuncu Oscar"ı kazanan ilk siyahi oyuncu oldu.
- 1970 – Apollo 13 uzay aracı, görev sırasında ciddi bir arıza yaşadı. "Houston, we have a problem" repliği bu tarihte tarihe geçti.
- 1994 – Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, serbest dalgalı kur sistemine geçti.
Tarihte bugün 13 Nisan'da doğan ünlü isimler
- 1743 – Thomas Jefferson, ABD’nin 3. Başkanı (ö. 1826)
- 1906 – Samuel Beckett, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İrlandalı yazar (ö. 1989)
- 1940 – Max Mosley, FIA eski başkanı (ö. 2021)
- 1951 – Peter Davison, İngiliz oyuncu
Tarihte bugün 13 Nisan'da hayatını kaybeden isimler
- 1695 – Jean de La Fontaine, Fransız fabl yazarı
- 1901 – Aleksandr Popov, Rus fizikçi ve radyonun mucitlerinden
- 1966 – Abdul Salam Arif, Irak Cumhurbaşkanı
- 1997 – Allan Ginsberg, Amerikalı şair ve Beat kuşağının önemli temsilcilerinden
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Kaynak: HABER MERKEZİ