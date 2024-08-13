İzmir'de 14 Ağustos'ta 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 382 Atatürk Cd. Aşıklar Yolu Cd. Barbaros Cd. Cumhuriyet Cd. FATİH Lozan Cd. NAMIK KEMAL Onat Kutlar Sk. İstiklal Cd. İzmir Cd. 384 383 )
Kültür ( 240. Sk. 241. Sk. 245. Sk. 247. Sk. 260. Sk. 276. Sk. 279. Sk. 282. Sk. Fevzi Paşa Cd. Hükümet Cd. İSKELE Şerafettin Öztürk Sk. )
Kurtuluş ( 299. Sk. 300. Sk. 301. Sk. 302. Sk. 304. Sk. 305. Sk. 306. Sk. 313. Sk. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( Ankara Sanayi Cd. 369/1 Sk. )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 842. Sk. 852. Sk. Yavuz Cd. Ziya Gökalp Cd. 829/1. Sk. 832. Sk. 832/1. Sk. 840. Sk. )
Kızılay ( Ziya Gökalp Hürriyet Cd. )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 846. Sk. 847. Sk. 841. Sk. 843. Sk. 845. Sk. 847/1. Sk. )
Saat : 11:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 852/1. Sk. 852. Sk. 850/1. Sk. 850. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Basın Sitesi ( Gazeteci Hasan Tahsin Cd. )
Saat : 12:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vatan ( 9090. Sk. 9069. Sk. 9071. Sk. 9072. Sk. 9074. Sk. 9076. Sk. 9077. Sk. 9078. Sk. 9079. Sk. 9082. Sk. 9082/1. Sk. 9082/2. Sk. 9084. Sk. 9085. Sk. 9065. Sk. 9059. Sk. 9057. Sk. 9055/1. Sk. 9055. Sk. 9086. Sk. 9088. Sk. 9067. Sk. 9092. Sk. 9093. Sk. 9098. Sk. Faruk Akar Karasu Cd. Kadir Aydın Sk. )
Saat : 15:30 - 18:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Esenlik ( 9027. Sk. Yıldız Cd. )
Kazım Karabekir
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6103. Sk. 6105. Sk. 6102. Sk. 6051/2. Sk. 6051. Sk. 6011. Sk. 6108. Sk. 6109. Sk. 6109/1. Sk. 6110. Sk. 6110/1. Sk. 6111. Sk. 6111/1. Sk. 6111/2. Sk. Ali Alp Böke Cd. Anadolu 6101. Sk. 6100. Sk. 6095. Sk. 6052. Sk. )
Cumhuriyet ( 6677. Sk. 6676. Sk. 6674. Sk. 6701/1. Sk. 6713. Sk. 6718. Sk. 6718/1. Sk. Alim Dağhan Cd. Anadolu Cd. 6713/1. Sk. 6715. Sk. 6716. Sk. 6701. Sk. 6717. Sk. 6680. Sk. 6679. Sk. 6678. Sk. )
Fikri Altay ( 6197. Sk. )
İnönü
Saat : 3:00 - 4:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tuna ( 1695. Sk. )
Alaybey ( 1673. Sk. 1674. Sk. 1675 )
KONAK / İZMİR
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1482 Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1481. Sk. 1453. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1482 Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. Yzb. Şerafettin Bey Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1484. Sk. 1488. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1455. Sk. Mahmut Esat Bozkurt Cd. 1461. Sk. 1483. Sk. )
Saat : 8:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1450. Sk. 1453. Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. Prof. Dr. Nusret H. Fişek Cd. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haykıran ( 800. Cd. 818 )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ulamış ( Kuruçeşme )
Beyler
Gödence ( 4022 4025 TURŞU GEDİĞİ 4014. Sk. 4015. Sk. 4016 Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019 Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022 Sk. 4022. Sk. 4024. Sk. )