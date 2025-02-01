Tüketiciler Derneği (TÜDER), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala çiftlere önemli bir uyarı yaptı: "Kapora dolandırıcılığına dikkat edin." Her yıl olduğu gibi, Sevgililer Günü'nde çiftlerin sevdiğine sürpriz yapma istekleri artarken, dolandırıcılık vakaları da gündemde. Uzmanlar, hediye alışverişinden restoran rezervasyonlarına kadar her adımda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Tüketiciler Derneği'nden Uyarı: Dernek, 14 Şubat’ta rezervasyon yaparken, tanınmayan işletmelere karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Bazı işletmeler, "Çok yoğunuz, yerimiz dolu, kapora gönderin" diyerek dolandırıcılık yapabiliyor.

Güvenilir işletmeler ve siteler

Rezervasyon Yaparken Güvenli Seçimler: Tüketiciler, güvenilir işletmeler ve internet sitelerini tercih etmelidir. Aksi takdirde, kapora ödemesinin ardından müşteriyle iletişim kurulamaması gibi sorunlar yaşanabilir.

Sahte Organizasyonlar ve Etkinlikler: Sevgililer Günü'nde düzenlenen sahte etkinlik ve organizasyonlarla da dolandırıcılık yaşanabiliyor. Özellikle vergi kaydı olmayan işletmelerin düzenlediği etkinliklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Tüketici hakları ve şikayet yolları

Yasal Yollarla Hak Arama: Mağduriyet yaşayanlar, ayıplı hizmet nedeniyle tüketici hakem heyetine başvurabilir. Ancak, vergi kaydı olmayan ve sahte organizasyonlar düzenleyen dolandırıcılara karşı yalnızca savcılığa şikayet edilebilir.