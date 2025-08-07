Türkiye'de pazar alışverişlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dijital ödeme sistemlerine geçiş süreci kapsamında aldığı kararla birlikte, 15 Ağustos 2025 tarihinden itibaren tüm pazarcılar için POS cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor. Uygulamayla birlikte vatandaşlar, artık pazar alışverişlerini banka ya da kredi kartı ile kolayca yapabilecek.

Yüz binlerce pazarcı esnafını ilgilendiren uygulama, özellikle nakit taşımayan vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak. Yeni sistemle birlikte “nakit yok, alışveriş yapamam” dönemi sona erecek.

POS cihazı zorunluluğu kapsamında pazarcı esnafının banka komisyonları konusundaki endişeleri de dikkate alındı. İlgili kurumlar, bankalarla yaptığı görüşmeler sonucunda esnafa özel indirimli komisyon oranları üzerinde anlaşma sağladı.

Yetkililer, bu uygulamanın kayıt dışı ekonominin önüne geçilmesi açısından da önemli bir adım olduğunu vurgularken, hem alıcı hem satıcının dijital ödeme kolaylığından faydalanacağını belirtti.

Pazarcı esnafı için belirlenen geçiş süresi 15 Ağustos'ta sona erecek. Bu tarihten itibaren POS cihazı bulundurmayan esnafa cezai yaptırım uygulanabileceği bildirildi.