15 Eylül Pazar günü Denizli'de hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 19°C ile 32°C arasında, nem oranı ise %30 ile %79 arasında olacak. Rüzgar hızının 11,8 km/saate kadar çıkması bekleniyor. Bu veriler, geçmiş yıllık sıcaklık ve nem verileriyle karşılaştırıldığında, oldukça ılıman bir hava durumu sunacak.

Sıcaklık ve nem

Tahmin edilen saat: En Düşük: 19°C En Yüksek: 32°C

geçmişteki En Düşük Sıcaklık (1991-2020): 13°C

geçmişteki En Yüksek Sıcaklık (1991-2020): 37°C Çeşme Festivali'nde 90'lar rüzgarı esti

Nem Oranı: En Düşük Oran: %30 En Yüksek: %79



Rüzgar durumu

Rüzgar Yönü: esnek değil

Rüzgar Hızı: 11,8 km/saate kadar

Tarihsel görünüm

En Düşük Sıcaklık (Geçmiş): 15,8°C

En Yüksek Sıcaklık (Geçmiş): 30,8°C

15 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.