15 Eylül Pazar günü Denizli'de hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 19°C ile 32°C arasında, nem oranı ise %30 ile %79 arasında olacak. Rüzgar hızının 11,8 km/saate kadar çıkması bekleniyor. Bu veriler, geçmiş yıllık sıcaklık ve nem verileriyle karşılaştırıldığında, oldukça ılıman bir hava durumu sunacak.

Sıcaklık ve nem

  • Tahmin edilen saat:

    • En Düşük: 19°C
    • En Yüksek: 32°C

  • geçmişteki En Düşük Sıcaklık (1991-2020): 13°C

  • geçmişteki En Yüksek Sıcaklık (1991-2020): 37°C

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  • Nem Oranı:

    • En Düşük Oran: %30
    • En Yüksek: %79

Rüzgar durumu

  • Rüzgar Yönü: esnek değil
  • Rüzgar Hızı: 11,8 km/saate kadar

Tarihsel görünüm

  • En Düşük Sıcaklık (Geçmiş): 15,8°C
  • En Yüksek Sıcaklık (Geçmiş): 30,8°C

15 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ