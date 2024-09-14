15 Eylül Pazar günü Denizli'de hava parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 19°C ile 32°C arasında, nem oranı ise %30 ile %79 arasında olacak. Rüzgar hızının 11,8 km/saate kadar çıkması bekleniyor. Bu veriler, geçmiş yıllık sıcaklık ve nem verileriyle karşılaştırıldığında, oldukça ılıman bir hava durumu sunacak.
Sıcaklık ve nem
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Tahmin edilen saat:
- En Düşük: 19°C
- En Yüksek: 32°C
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geçmişteki En Düşük Sıcaklık (1991-2020): 13°C
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geçmişteki En Yüksek Sıcaklık (1991-2020): 37°C
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Nem Oranı:
- En Düşük Oran: %30
- En Yüksek: %79
Rüzgar durumu
- Rüzgar Yönü: esnek değil
- Rüzgar Hızı: 11,8 km/saate kadar
Tarihsel görünüm
- En Düşük Sıcaklık (Geçmiş): 15,8°C
- En Yüksek Sıcaklık (Geçmiş): 30,8°C
15 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ