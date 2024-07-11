Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı netlik kazandı. İşte ayrıntılar:

15 Temmuz'da hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle birçok toplu taşıma aracı ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

Metro, metrobüs, otobüs ve tramvay ücretsiz mi?

Resmi bayramlarda uygulanan toplu taşıma ücret tarifesi kapsamında, 15 Temmuz’da İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olması bekleniyor. Bu kapsamda, metro, metrobüs, otobüs ve tramvaylar da ücretsiz olacak.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak. İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel araçları, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım araçları (İDO Körfez hariç), metro, tramvay, hafif metro, füniküler ve teleferik hatları ücretsiz hizmet verecek.