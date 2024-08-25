Satranç dünyasında yıllardır ilk akla gelen isim olan Magnus Carlsen, bu kez Türkiye'nin genç yeteneği Ediz Gürel karşısında tarihi bir yenilgi aldı. Henüz 15 yaşında olan Gürel, satrançta zirvede yer alan Carlsen'i iki kalesini feda ederek şaşırtıcı bir hamleyle mat etti.

Tarihi başarı

Tarihin en iyi satranç oyuncusu olarak kabul edilen Carlsen, karşısında giderek güçlenen genç rakipler bulmaya devam ediyor. Ediz Gürel'in bu tarihi zaferi, dünya satranç arenasında yankı uyandırırken, gelecekte satrançta nasıl bir etki yaratacağını gösteriyor.