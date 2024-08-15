İzmir'de 16 Ağustos'ta 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horozgediği
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 12:00 - 12:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Korutürk
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mansuroğlu ( 266. Sk. 267. Sk. 267/1. Sk. 269/12. Sk. 269/13. Sk. Alija İzetbegovic Dumlupınar Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu 265/1. Sk. 265. Sk. 264. Sk. 263/2. Sk. 263. Sk. 261. Sk. 260. Sk. 252. Sk. 269/16 Ankara )
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gümüşpala ( 7026. Sk. 7013. Sk. 7015. Sk. ATATÜRK 7021. Sk. 7022. Sk. 7023. Sk. 7021/3 SK. 7024/1. Sk. 7025. Sk. 7009. Sk. 7027. Sk. 7006/1. Sk. 7030/2 7030. Sk. 7032. Sk. 7033/2. Sk. 7034. Sk. 7035. Sk. 7036. Sk. Anadolu Cd. 7024 7022 7005/2 7006. Sk. 7000 7021/1 )
Turan
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pınarköy ( TEPE )
Narlıca ( Narlıca Köyü İç Yolu Narlıca Köy İçi Yolu )
Çamköy
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 8:30 - 9:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 14000. Sk. 14030. Sk. 14031. Sk. 14032. Sk. 14034. Sk. 14035. Sk. 14036. Sk. 14037. Sk. 14045 14038. Sk. 14039. Sk. 14040. Sk. 14046. Sk. )
Saat : 9:30 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 15039. Sk. 15038. Sk. 15035. Sk. 14052. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Germiyan ( 27109. Sk. 27074. Sk. 27084. Sk. 27088. Sk. 27089. Sk. 27090. Sk. 27090/1. Sk. 27091. Sk. 27092. Sk. 27093. Sk. 27094. Sk. 27107. Sk. 27108/1. Sk. 27110. Sk. 27111. Sk. 27112. Sk. 27114. Sk. 27115. Sk. 27116. Sk. 27121. Sk. 27122. Sk. 27123. Sk. 27133. Sk. 27134. Sk. 27118 )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Osman Pars Sk. Nergiz 105. Sk. 14 Eylül Sk. 206/1. Sk. Abaykunanbay Cd. Hoca Ahmet Yesevi Sk. Habib Unan Sk. FERHAT UYSAL Yaylayurt Yolu Deniz Sk. 101. Sk. 102. Sk. Talat Emmi Cd. Rafet Kayakıran Sk. Ara Yol Manas Sk. 176 206 Köroğlu Cd. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( Ilgın Sk. TOPRAK Bahadır Sk. Işık Sk. Atılgan Sk. Atılgan ÇAĞLAYAN Yardım Sk. Parıltı Sk. Melis Sk. Kandemir Cd. )
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KIVILCIM KEMAL ANADOL Kozbeyli Küme evleri KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evler )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( Hasan Güven Cd. Kemal Reis Cd. Alb. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. 28/9. Sk. 28/8. Sk. 28/6. Sk. 28/25. Sk. 28/10. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Paşa ( Mareşal Fevzi Çakmak 2319/1 2311. Sk. 2317. Sk. 2319. Sk. 2321. Sk. 2382. Sk. 2388. Sk. 2408. Sk. 2414. Sk. )
Yelki ( 2309. Sk. 2380/1. Sk. 2380. Sk. 2520. Sk. 2522. Sk. 2730. Sk. 2732. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Namık Elal İzmir-Seferihisar Yolu )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fahrettin Altay ( 65/16. Sk. 65/21. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Üçkuyular ( 1. Sk. Mehmetçik Blv. İnönü Cd. )
Saat : 14:30 - 17:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yurdoğlu ( Dr. Lebit Yurtoğlu Parkı İçi Yolu 3948/12. Sk. 3948/13. Sk. )
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahar ( 2929. Sk. 2923. Sk. 2922. Sk. 2921. Sk. 2915. Sk. 2914. Sk. 2913. Sk. 2912. Sk. 2906. Sk. 2905. Sk. 2904. Sk. 2900. Sk. Halide Edip Adıvar Cd. 2957. Sk. 2946. Sk. 2936. Sk. 2935. Sk. 2933. Sk. 2934. Sk. 2932. Sk. 2931. Sk. 2930. Sk. )
Bahçelievler ( 510/2. Sk. 509/10. Sk. 509/6. Sk. 509/7. Sk. 509/8. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. )
Gülyaka ( 3005/1 3012. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3007. Sk. 2981. Sk. 2973. Sk. )
KINIK / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeni ( Doğan )
Saat : 12:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( Toplu Konut )
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Osmaniye ( ATATÜRK )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( BREZİLYA Plevne Blv. Talatpaşa Blv. Şevket Özçelik Sk. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1478. Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1476/1. Sk. 1477. Sk. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Yzb. Şerafettin Bey Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1482 )
Saat : 8:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Ali Çetinkaya Talatpaşa Blv. )
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Ali Çetinkaya Blv. İrfan Boyuer Sk. )
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güneşli ( 526/1. Sk. 526/2. Sk. 526/3. Sk. 526/4. Sk. Eski İzmir Cd. Halide Edip Adıvar Cd. Köstence Parkı İçi Yolu Yeşillik Cd. )
Zafertepe ( 544. Sk. 611. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çakaltepe ( 7311 sok 7300 7300/1 çakaltepe küme evleri çakaltepe kümeevleri sokak 7301 sok. 7300/5 sokak 7332 sokak 7300/12 7317 sokak 7331 7333 7317/1 )
Çile ( mersinalanı sok. OVA 7458 Sahil Cd. 7456 gazi mustafa paşa 7459 MERSİN 7457 )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( Dar Sk. GAFFAR OKKAN Zambak Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çavuş ( 218 Sk. Çanakkale Asfaltı 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. )
Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3018. Sk. UĞUR MUMCU Mithatpaşa Cd. 3059. Sk. 3057. Sk. 3055. Sk. 3028. Sk. 3024. Sk. 3023. Sk. 3021. Sk. 3002. Sk. )
Saat : 9:00 - 9:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yazıbaşı ( 224. Sk. 250 Sk. 251. Sk. 9202. Sk. 9204. Sk. 9226. Sk. Abdi İpekçi Sk. Akasya Sk. Akdeniz Sk. ATATÜRK Atmaca Sk. Açelya Sk. Begonya Sk. Bestekar Barış Manço Sk. Bülbül Sk. Can Sk. Deniz Sk. Doğan Sk. Fırat Sk. Güvercin Sk. Hasan Tahsin Sk. Kanarya Sk. Karadeniz Sk. )
İstiklal ( 9300. Sk. 103. Sk. 9316 9307 Morgül Sk. )