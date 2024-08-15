İzmir'de 16 Ağustos'ta 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Horozgediği

BALÇOVA / İZMİR

Saat : 12:00 - 12:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Korutürk

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mansuroğlu ( 266. Sk. 267. Sk. 267/1. Sk. 269/12. Sk. 269/13. Sk. Alija İzetbegovic Dumlupınar Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu 265/1. Sk. 265. Sk. 264. Sk. 263/2. Sk. 263. Sk. 261. Sk. 260. Sk. 252. Sk. 269/16 Ankara )

Saat : 2:00 - 2:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gümüşpala ( 7026. Sk. 7013. Sk. 7015. Sk. ATATÜRK 7021. Sk. 7022. Sk. 7023. Sk. 7021/3 SK. 7024/1. Sk. 7025. Sk. 7009. Sk. 7027. Sk. 7006/1. Sk. 7030/2 7030. Sk. 7032. Sk. 7033/2. Sk. 7034. Sk. 7035. Sk. 7036. Sk. Anadolu Cd. 7024 7022 7005/2 7006. Sk. 7000 7021/1 )

Turan

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pınarköy ( TEPE )

Narlıca ( Narlıca Köyü İç Yolu Narlıca Köy İçi Yolu )

Çamköy

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 8:30 - 9:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 14000. Sk. 14030. Sk. 14031. Sk. 14032. Sk. 14034. Sk. 14035. Sk. 14036. Sk. 14037. Sk. 14045 14038. Sk. 14039. Sk. 14040. Sk. 14046. Sk. )

Saat : 9:30 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 15039. Sk. 15038. Sk. 15035. Sk. 14052. Sk. )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Germiyan ( 27109. Sk. 27074. Sk. 27084. Sk. 27088. Sk. 27089. Sk. 27090. Sk. 27090/1. Sk. 27091. Sk. 27092. Sk. 27093. Sk. 27094. Sk. 27107. Sk. 27108/1. Sk. 27110. Sk. 27111. Sk. 27112. Sk. 27114. Sk. 27115. Sk. 27116. Sk. 27121. Sk. 27122. Sk. 27123. Sk. 27133. Sk. 27134. Sk. 27118 )

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DİKİLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çandarlı ( Osman Pars Sk. Nergiz 105. Sk. 14 Eylül Sk. 206/1. Sk. Abaykunanbay Cd. Hoca Ahmet Yesevi Sk. Habib Unan Sk. FERHAT UYSAL Yaylayurt Yolu Deniz Sk. 101. Sk. 102. Sk. Talat Emmi Cd. Rafet Kayakıran Sk. Ara Yol Manas Sk. 176 206 Köroğlu Cd. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( Ilgın Sk. TOPRAK Bahadır Sk. Işık Sk. Atılgan Sk. Atılgan ÇAĞLAYAN Yardım Sk. Parıltı Sk. Melis Sk. Kandemir Cd. )

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLER KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KIVILCIM KEMAL ANADOL Kozbeyli Küme evleri KOZBEYLI KUME EVLER Kozbeyli Küme Evler )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazi ( Hasan Güven Cd. Kemal Reis Cd. Alb. İbrahim Karaoğlanoğlu Cd. 28/9. Sk. 28/8. Sk. 28/6. Sk. 28/25. Sk. 28/10. Sk. )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Paşa ( Mareşal Fevzi Çakmak 2319/1 2311. Sk. 2317. Sk. 2319. Sk. 2321. Sk. 2382. Sk. 2388. Sk. 2408. Sk. 2414. Sk. )

Yelki ( 2309. Sk. 2380/1. Sk. 2380. Sk. 2520. Sk. 2522. Sk. 2730. Sk. 2732. Sk. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. Namık Elal İzmir-Seferihisar Yolu )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fahrettin Altay ( 65/16. Sk. 65/21. Sk. )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Üçkuyular ( 1. Sk. Mehmetçik Blv. İnönü Cd. )

Saat : 14:30 - 17:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yurdoğlu ( Dr. Lebit Yurtoğlu Parkı İçi Yolu 3948/12. Sk. 3948/13. Sk. )

Saat : 0:00 - 0:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahar ( 2929. Sk. 2923. Sk. 2922. Sk. 2921. Sk. 2915. Sk. 2914. Sk. 2913. Sk. 2912. Sk. 2906. Sk. 2905. Sk. 2904. Sk. 2900. Sk. Halide Edip Adıvar Cd. 2957. Sk. 2946. Sk. 2936. Sk. 2935. Sk. 2933. Sk. 2934. Sk. 2932. Sk. 2931. Sk. 2930. Sk. )

Bahçelievler ( 510/2. Sk. 509/10. Sk. 509/6. Sk. 509/7. Sk. 509/8. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. )

Gülyaka ( 3005/1 3012. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3007. Sk. 2981. Sk. 2973. Sk. )

KINIK / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeni ( Doğan )

Saat : 12:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmaniye ( Toplu Konut )

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Osmaniye ( ATATÜRK )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( BREZİLYA Plevne Blv. Talatpaşa Blv. Şevket Özçelik Sk. )

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1478. Sk. Cumhuriyet Blv. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1476/1. Sk. 1477. Sk. )

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( Yzb. Şerafettin Bey Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. )

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1482 )

Saat : 8:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( Ali Çetinkaya Talatpaşa Blv. )

Alsancak ( Cumhuriyet Blv. Ali Çetinkaya Blv. İrfan Boyuer Sk. )

Saat : 0:00 - 0:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güneşli ( 526/1. Sk. 526/2. Sk. 526/3. Sk. 526/4. Sk. Eski İzmir Cd. Halide Edip Adıvar Cd. Köstence Parkı İçi Yolu Yeşillik Cd. )

Zafertepe ( 544. Sk. 611. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çakaltepe ( 7311 sok 7300 7300/1 çakaltepe küme evleri çakaltepe kümeevleri sokak 7301 sok. 7300/5 sokak 7332 sokak 7300/12 7317 sokak 7331 7333 7317/1 )

Çile ( mersinalanı sok. OVA 7458 Sahil Cd. 7456 gazi mustafa paşa 7459 MERSİN 7457 )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmet İnönü ( Dar Sk. GAFFAR OKKAN Zambak Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çavuş ( 218 Sk. Çanakkale Asfaltı 216. Sk. 214. Sk. 212. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 200. Sk. )

Buruncuk ( 400. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 405. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 412. Sk. 412/1. Sk. 413. Sk. Buruncuk Cd. Buruncuk Kalesi Mevki Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ertuğrul ( 3018. Sk. UĞUR MUMCU Mithatpaşa Cd. 3059. Sk. 3057. Sk. 3055. Sk. 3028. Sk. 3024. Sk. 3023. Sk. 3021. Sk. 3002. Sk. )

Saat : 9:00 - 9:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yazıbaşı ( 224. Sk. 250 Sk. 251. Sk. 9202. Sk. 9204. Sk. 9226. Sk. Abdi İpekçi Sk. Akasya Sk. Akdeniz Sk. ATATÜRK Atmaca Sk. Açelya Sk. Begonya Sk. Bestekar Barış Manço Sk. Bülbül Sk. Can Sk. Deniz Sk. Doğan Sk. Fırat Sk. Güvercin Sk. Hasan Tahsin Sk. Kanarya Sk. Karadeniz Sk. )

İstiklal ( 9300. Sk. 103. Sk. 9316 9307 Morgül Sk. )

Editör: Engin Keskin