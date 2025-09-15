GDZ Elektrik, 16 Eylül Salı günü İzmir’in Aliağa, Bayındır, Bergama, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Dikili, Kiraz, Menemen, Torbalı ve diğer ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

16 Eylül Salı günü İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

Aliağa

Bozköy: 05:00 - 13:00

Çakmaklı (Senakent): 09:00 - 17:00

Bayındır

Fırınlı, Tokatbaşı, Sadıkpaşa, Karahalilli: 09:00 - 17:00

Zeytinova: 09:00 - 17:00

Bergama

İncecikler, Kapıkaya, Kadriye, Çağlan, Yerlitahtacı, Çakırlar, Tiyelti, Selçuk, Alacalar: 09:00 - 17:00

Ertuğrul, Maltepe, Fatih, Gaziosmanpaşa, Zafer: 09:00 - 18:00

Foça

Fevzi Çakmak: 03:00 - 07:00

Mareşal Fevzi Çakmak, Yıldırım: 09:00 - 15:00

Gaziemir

Atıfbey: 10:00 - 15:00

Karşıyaka

Donanmacı, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Bahariye: 09:00 - 17:00

Buca

Kırklar: 09:00 - 15:00

Bornova

Mareşal Fevzi Çakmak, Karaçam: 09:00 - 12:30

Çiğli

Sasallı Merkez, Küçük Çiğli: 09:00 - 16:00

Konak

Zafertepe, Güneşli, 2. Kadriye, Kültür: 09:00 - 16:00

Menemen

30 Ağustos: 09:30 - 16:30

Torbalı

Ertuğrul: 09:00 - 17:00

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 16 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

