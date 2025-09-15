GDZ Elektrik, 16 Eylül Salı günü İzmir’in Aliağa, Bayındır, Bergama, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Buca, Dikili, Kiraz, Menemen, Torbalı ve diğer ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
16 Eylül Salı günü İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
Aliağa
-
Bozköy: 05:00 - 13:00
-
Çakmaklı (Senakent): 09:00 - 17:00
Bayındır
-
Fırınlı, Tokatbaşı, Sadıkpaşa, Karahalilli: 09:00 - 17:00
-
Zeytinova: 09:00 - 17:00
Bergama
-
İncecikler, Kapıkaya, Kadriye, Çağlan, Yerlitahtacı, Çakırlar, Tiyelti, Selçuk, Alacalar: 09:00 - 17:00
-
Ertuğrul, Maltepe, Fatih, Gaziosmanpaşa, Zafer: 09:00 - 18:00
Foça
-
Fevzi Çakmak: 03:00 - 07:00
-
Mareşal Fevzi Çakmak, Yıldırım: 09:00 - 15:00
Gaziemir
-
Atıfbey: 10:00 - 15:00
Karşıyaka
-
Donanmacı, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Bahariye: 09:00 - 17:00
Buca
-
Kırklar: 09:00 - 15:00
Bornova
-
Mareşal Fevzi Çakmak, Karaçam: 09:00 - 12:30
Çiğli
-
Sasallı Merkez, Küçük Çiğli: 09:00 - 16:00
Konak
-
Zafertepe, Güneşli, 2. Kadriye, Kültür: 09:00 - 16:00
Menemen
-
30 Ağustos: 09:30 - 16:30
Torbalı
-
Ertuğrul: 09:00 - 17:00
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 16 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.izmir.bel.tr