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Türkiye, yarın saat 20.00'de Avustralya ile ikinci kez karşılaşacak.

Şampiyona ya yarın 8 maçla devam edilecek.

Günün son maçında ise Sırbistan, Yeni Zelanda'yı 11-10 yendi.

Akşam seansında ise İspanya, Malta'yı 19-4, İtalya da Çekya'yı 26-4 mağlup etti.

Sabah seansında, Hırvatistan, Fransa'yı 17-10 mağlup etti. Macaristan, Güney Afrika'ya 18-4, Yunanistan da Kanada'ya karşı 22-3 üstünlük kurdu.

Uluslararası Yüzme Federasyonu (World Aquatics), Türkiye Sutopu Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Manisa'daki Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyonda bugün 6 maç yapıldı.

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