İzmir'de iki kişinin öldüğü elektrik akımı faciasının yankıları sürerken, bu kez Menderes'te bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nden çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Yüksek voltajlı kabloların su kanalına döşenmesi, görenlere pes dedirtti. 17 bin kişinin çalıştığı İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde su borusuna döşenen kabloların büyük bölümü dışarıda bırakılmış. Yine aydınlatma direklerinin dibindeki kablolar aynı şekilde açıkla bırakılmış. Türkiye İzmir'deki felaketi konuşurken, İTOB'daki bu görüntüler yeni faciaya davet olarak yorumlandı. Su kanalına döşenen ve dışarıda bırakılan kablolarla ilgili bazı vatandaşların CİMER'e şikayette bulunduğu öğrenildi.

Mayın tarlası gibi

Aynı elektrik firması tarafından yapıldığı iddia edilen kablo döşeme çalışmaları tam anlamıyla skandal dedirtti. Özellikle İTOB ana binasının önü mayın tarlası gibi. Başkan ile yönetimin her gün gittiği ana binanın önünde kablolar su kanalından geçirilip uçları dışarıda bırakılmış. Şiddetli yağmur yağması durumunda yönetim binasında görev yapanlar, kaldırım üzerine bırakılan elektrik kabloları yüzünden yaşayabilecekleri felaketi görmezlikten geliyor.

CİMER'e şikayet edilmiş

İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tüyler ürperten görüntüler CİMER'e şikayet edilmiş. İsmini gizli tutan bazı vatandaşların CİMER'e gönderdiği şikayette, 'İzmir'in Menderes İlçesi’nde bulunan İTOB Organize Sanayi Bölgesi içindeki firmalara elektrik dağıtım hizmeti verilmektedir. Elektrik Piyasası Kanunu’nun 15. maddesine dayanak olarak hazırlanan Elektrik Dağıtım Denetim Şirketleri Denetim Yönetmeliği çerçevesinde İTOB OSB'de kurumunuz tarafından gerekli denetimlerin yapılarak, yönetmeliğe aykırı ve usulsüz işlemlerin ivedilikle yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, elektrik altyapısı ve elektrik personelinin yetersizliğinden kaynaklı oluşan kazaları önlemeye ve tekrarından kaçınılması' satırları yer aldı.