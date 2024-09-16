Denizli'de 17 Eylül Salı günü, parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 17°C ile 31°C arasında değişirken, nem oranı %19'dan %60'a kadar çıkacak. Rüzgarın hızı ise saatte 10 km ile 11 km arasında seyredecek.

Detaylı hava durumu:

17 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ