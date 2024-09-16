Denizli'de 17 Eylül Salı günü, parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 17°C ile 31°C arasında değişirken, nem oranı %19'dan %60'a kadar çıkacak. Rüzgarın hızı ise saatte 10 km ile 11 km arasında seyredecek.

Detaylı hava durumu:

Sıcaklık: Tahmin Edilen En Düşük Sıcaklık: 17°C Tahmin Edilen En Yüksek Sıcaklık: 31°C

Nem Oranı: 17 Eylül 2024 Denizli su kesintisi: Hangi ilçelerde su kesintisi olacak? En Düşük: %19 En Yüksek: %60

Rüzgar: Yön: Belirtilmemiş Hız: 10 - 11 km/sa



17 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.