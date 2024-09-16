Denizli'de 17 Eylül Salı günü, parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 17°C ile 31°C arasında değişirken, nem oranı %19'dan %60'a kadar çıkacak. Rüzgarın hızı ise saatte 10 km ile 11 km arasında seyredecek.
Detaylı hava durumu:
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Sıcaklık:
- Tahmin Edilen En Düşük Sıcaklık: 17°C
- Tahmin Edilen En Yüksek Sıcaklık: 31°C
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Nem Oranı:
- En Düşük: %19
- En Yüksek: %60
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Rüzgar:
- Yön: Belirtilmemiş
- Hız: 10 - 11 km/sa
17 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ