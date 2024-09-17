EGEPLASDER’den İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne atık dönüşüm projesi EGEPLASDER’den İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne atık dönüşüm projesi

İzmir’de 17 Eylül 2024 Salı günü sıcak bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 20°C'den başlayarak öğle saatlerinde 29°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı ise gün boyunca yüksek seviyelerde seyredecek ve %42 ile %86 arasında değişecek.

Izmir 17 Eylül Hava Durumu Anlık

Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 27°C, öğle saatlerinde (12.00-15.00) ise 29°C olarak hissedilecek. Öğleden sonra sıcaklık 28°C’ye düşse de nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık aynı kalacak. Akşam saatlerinde (18.00-21.00) sıcaklık 25°C’ye kadar düşecek ve nem oranı %73’e çıkacak.

Rüzgar gün boyunca kuzeybatı yönünden esecek ve saatte 16 km hıza ulaşacak. Özellikle öğle saatlerinde rüzgarın maksimum hızı 28 km/sa olarak ölçülecek.

İzmir 5 günlük hava durumu

Izmir 17 Eylül Hava Durumu 5 Günlük

İzmir'de bu sıcak ve nemli günde dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar, yüksek nem oranı nedeniyle dikkatli olmalı ve bol su tüketmeye özen göstermeli.

Editör: Engin Keskin