İzmir’de 17 Eylül 2024 Salı günü sıcak bir hava bekleniyor. Gün boyunca hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren sıcaklık 20°C'den başlayarak öğle saatlerinde 29°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı ise gün boyunca yüksek seviyelerde seyredecek ve %42 ile %86 arasında değişecek.

Sabah 09.00-12.00 saatleri arasında sıcaklık 27°C, öğle saatlerinde (12.00-15.00) ise 29°C olarak hissedilecek. Öğleden sonra sıcaklık 28°C’ye düşse de nem oranının artmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık aynı kalacak. Akşam saatlerinde (18.00-21.00) sıcaklık 25°C’ye kadar düşecek ve nem oranı %73’e çıkacak.

Rüzgar gün boyunca kuzeybatı yönünden esecek ve saatte 16 km hıza ulaşacak. Özellikle öğle saatlerinde rüzgarın maksimum hızı 28 km/sa olarak ölçülecek.

İzmir 5 günlük hava durumu

İzmir'de bu sıcak ve nemli günde dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar, yüksek nem oranı nedeniyle dikkatli olmalı ve bol su tüketmeye özen göstermeli.