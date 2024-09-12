Pendik’te, 17 yaşındaki Ayla Gurbanova’nın 45 gündür kayıp olduğu bildirildi. Ailesi, Ayla’nın evden ayrıldığından bu yana kendisinden hiçbir haber alamadıklarını belirterek yetkililerden ve halktan yardım talep ediyor.

Kayıp kızın son görüldüğü anlar

Ayla Gurbanova, 29 Temmuz günü protez tırnak yaptırmak üzere evinden çıktı. Annesi Mihricemal Kurt ile telefonla görüşen genç kız, dolmuş durağına doğru yürüdüğünü belirtti. Bu konuşmadan sonra, Ayla’dan bir daha haber alınamadı. Telefonunun kapalı olduğu ve ne akrabalarının ne de arkadaşlarının kendisiyle iletişime geçemediği bildirildi.

Ailenin yardım çağrısı

Anne Mihricemal Kurt, yaşadıkları endişeyi dile getirerek, “Kızım evden 10:30 sularında çıktı. Pendik’te protez tırnak yaptırmaya gidecekti. Son görüşmemizde ‘Dolmuş durağına doğru gidiyorum’ dedi ve ardından telefonuyla bir daha iletişim kuramadık. Önceden iki kez kayboldu ama kısa sürede geri döndü. Bu sefer ise çok uzun süre oldu. Kendi halinde bir kızdı, kimseyle problemi yoktu. Herhangi bir düşmanımız yok ve eşim de sakin bir insandır. Yardımcı olan, gören veya bilen varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Kızımın hayatından endişeliyim, her yere baktık ve sorduk ama hala bir iz bulamadık” şeklinde konuştu.

Polise kayıp başvurusu yapılan Ayla Gurbanova’nın bulunması için araştırmalar devam ediyor. Aile, kızı hakkında bilgi verenlerin veya görenlerin kendileriyle iletişime geçmesini bekliyor.