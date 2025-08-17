Aleyna Dalveren boşanıyor mu? Dikkat çeken paylaşım

CHP’de şok iddia! Özlem Çerçioğlu ve 3 belediye başkanı AK Parti’ye katılıyor

Seferihisar’da kaçak hafriyat avı: Drone ile 7/24 takip

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

İzmir'de hizmet veren Gediz Elektrik, elektrik kesintisi yaşanacak yerleri duyurdu. İzmir'in birçok ilçesinde yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak yerler şöyle:

