İzmir'de hizmet veren Gediz Elektrik, elektrik kesintisi yaşanacak yerleri duyurdu. İzmir'in birçok ilçesinde yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak yerler şöyle:
18 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak yerler...
Urla’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Düzce ( HÜRRİYET ahmet bey sokak HACI AHMET SOKAK TORLANKÜME EVLERİ DÜZCE KIZILCAYER 4110 Azmak Mevki Dere Sk. Değirmen Çk. Durmaz Çk. Hacı Ahmet Hacı Ahmet Sk. Hereke Cd. Hürriyet Cd. Kavukkavak Tepecik Yolu Kaya Sk. Koy Yolu Kuşçu Sk. Kızılcayer Mevki Lojman Cd. Torlak Torlak Küme Evler Torlak Mevki Torlak Mevkii Yukarı Sk. Çay Sk. )
Ulamış ( 1430 1430. Sk. 1430/1. Sk. Eğitim Hürriyet )
Turgut ( MANADERESİ CAMİ TURGUT EĞİTİM eğitim Araplar Araplar Sk. Bozyer Sk. Cami Cami Sk. Cumhuriyet Cd. Cumhuriyet Meydanı Demokrasi Depo Sk. Ege Sk. Gazi Paşa Gazi Sk. Okul Sk. Pınar Sk. Tepe Sk. Yakıcılar Sk. Çiçek Sk. Çıkmaz )
Kuşçular
Kesinti süresi: 09:00 - 09:30
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Kalabak ( 3326 3311 3334 3320 3332 3342 3328 3344 3330 3340 KOCADAĞ 3264/1 3264/1 Sk. )
Kesinti süresi: 10:00 - 12:00
Sefereihisar’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Ulamış ( Hürriyet Cd. Eğitim DÜZCE 1430/1. Sk. 1430. Sk. 1430 4110 HÜRRİYET )
Kuşçular
Turgut ( Çıkmaz Çiçek Sk. Yakıcılar Sk. Tepe Sk. Pınar Sk. Okul Sk. Hürriyet Gazi Sk. Gazi Paşa Ege Sk. Depo Sk. Demokrasi Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Cd. Cami Sk. Cami Bozyer Sk. Araplar Sk. Araplar eğitim EĞİTİM TURGUT CAMİ MANADERESİ )
Düzce ( Çay Sk. Yukarı Sk. Torlak Mevkii Torlak Mevki Torlak Küme Evler Torlak Lojman Cd. Kızılcayer Mevki Kuşçu Sk. Koy Yolu Kaya Sk. Kavukkavak Tepecik Yolu Hereke Cd. Hacı Ahmet Sk. Hacı Ahmet Durmaz Çk. Değirmen Çk. Dere Sk. Azmak Mevki KIZILCAYER TORLANKÜME EVLERİ HACI AHMET SOKAK ahmet bey sokak )
Kesinti süresi: 17:00 - 17:30
Menemen’de elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Gazi Mustafa Kemal ( KAYNAKLAR )
Kesinti süresi: 10:00 - 16:00
Buca’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Mustafa Kemal ( 694/28. Sk. 694. Sk. 686/14. Sk. 254. Sk. 694/22 697/14. Sk. 694/48. Sk. 694/47. Sk. 694/45. Sk. 694/43. Sk. 694/42. Sk. 694/12. Sk. 694/34 694/29 694/25 )
Kesinti süresi: 09:00 - 14:00
Ödemiş’te elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Kemer
Yılanlı
Kesinti süresi: 09:00 - 17:00
Konak’ta elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Mehmet Ali Akman ( 15. Sk. 18. Sk. 20. Sk. 20/1. Sk. 20/2. Sk. 20/3. Sk. Mithatpaşa Cd. )
Kesinti süresi: 09:00 - 12:00
Karabağlar’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Vatan ( 9166. Sk. 9138. Sk. 9136. Sk. 9132. Sk. 9130. Sk. 9105. Sk. 9090. Sk. 9087. Sk. Faruk Akar Karasu Cd. )
Kesinti süresi: 14:00 - 17:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Abdi İpekçi ( 3700. Sk. 3701. Sk. 3687. Sk. 3690. Sk. 3692. Sk. 3686. Sk. 3697. Sk. 4951. Sk. 4240. Sk. 3720. Sk. 3713. Sk. 3712. Sk. 3689. Sk. 3711. Sk. 3706. Sk. 3709. Sk. 3705. Sk. 3704. Sk. 3703. Sk. 3702. Sk. 3698. Sk. 3699. Sk. )
Kesinti süresi: 10:00 - 16:00
Beydağ’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Beyköy ( YENİYURT YOLU )
Yeniyurt ( Yeniyurt Köyü Yolu Yeniyurt Köyü Patıka )
Kesinti süresi: 09:30 - 17:00
Seferihisar’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Camikebir ( sığacık cd. 83/8. Sk. 84/5. Sk. SIĞACIK CADDESİ 83/8 84/5 82/2. Sk. 83/2 Sk. 83/3. Sk. 83/7. Sk. 83/8 Sk. 84/3. Sk. Öksüzler Cd. Taşdibi Küme Evleri Sığacık )
Hıdırlık ( 100/7 100/2 Sk. 100/2. Sk. 100/3 Sk. 83/2. Sk. Tuzla Cd. )
Sığacık ( 138/1. Sk. 139/10. Sk. 139/3 139/5 139/6. Sk. 139/7. Sk. 139/8. Sk. 139/9 Sk. 185 3. Sk. ESKİ SIĞACIK YOLU Karagöl Küme Evler Sk. Pandalaki Yolu Sazlıgöl Küme Evler Sk. SIĞACIK Sığacık Cd. 3. Çk. )
Kesinti süresi: 09:00 - 14:00
Karaburun’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Mordoğan ( 420 422 264 MORDOĞAN CUMHURİYET 404 408 106 515 353 376 142 375 300 146 145 NAMIK KEMAL 275 410 İNÖNÜ 355 249 247 552 262 ATATÜRK 440 336 251 154 175 110 83 136 364 352 26 22 FAKÜLTE 144 153 163 183 360 160 185 Şehit Süleyman Aşkın 362 İnönü 168 389 507 555 573 570 571 615 614 622 621 620 616 544 551 550 566 565 564 572 567 569 568 563 608 607 606 605 604 603 600 619 623 624 625 553 554 556 596 598 324 199 493 101 309 104 601 611 545 557 597 629 198 ÇATALKAYA KÜMEEVLER 63 İÇ YOL 385 193 374 201 613 47 371 109 531 64 MORDOĞAN 400 612 204 610 539 320 12 ÇATALKAYA ÇATALKAYA/KÜMEEVLER 157 558 537 538 367 176 366 382 149 140 536 207 436 276 305 isimsiz521 67 125 206 GÖKPINAR 177 143 çatalkaya 81 435 196 359 147 373 197 11 18 345 178 443 346 618 548 156 342 10 380 378 369 386 191 419 595 594 332 117 217 546 394 589 590 636 617 592 540 591 491 634 543 638 Sk. 542. Sk. 641 637 633 12/1 635 407 341 ÇATALKAYA KÜMEEVLER MORDOĞAN KÜME EVLER 150 çatalkaya küme evler 399 593 328 catalkaya inönü cd mordoğan küme evler Çatalkaya Küme Evler 398 111 Sk. 114. Sk. 120. Sk. 126. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 162. Sk. 165. Sk. 166 169. Sk. 172. Sk. 178. Sk. 179. Sk. 192. Sk. 193. Sk. 194. Sk. 195. Sk. 210. Sk. 213. Sk. 216. Sk. 226. Sk. 228. Sk. 28. Sk. 283. Sk. 293. Sk. 311. Sk. 315. Sk. 321 323. Sk. 325. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 332. Sk. 333. Sk. 337. Sk. 340. Sk. 342 Sk. 347. Sk. 360. Sk. 364. Sk. 371. Sk. 375. Sk. 388. Sk. 389. Sk. 395. Sk. 415 438. Sk. 44. Sk. 440. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 452. Sk. 453. Sk. 470. Sk. 473. Sk. 475. Sk. 476. Sk. 485. Sk. 487. Sk. 488. Sk. 507. Sk. 509 Sk. 510. Sk. 518. Sk. 52. Sk. 520. Sk. 524. Sk. 526. Sk. Ahmet Sarıtaş Mahmutoğlu Sitesi İçi Yolu Aykent 90 Sitesi İç Yolu DEREBOYU Doğa Tatil Sitesi İç Yolu Efeler Sitesi İç Yolu Eski Karaburun Yolu Fakülte Fatih Kamukent Sitesi İç Yolu Kazım Karabekir Leman Kavukçu Ortadoğulular Sitesi İç Yolu Sahil Seal Beach Clap Talisca İbrahim Gül İmren Sitesi İç Yolu İntur Sitesi İç Yolu İzmir 224 FATİH 21 139 208 379 128 161 356 525 KÖRFEZ 402 MORDOĞAN KÖYÜ 20 BEYLİKBAĞI 354 383 266 432 520 372 118 257 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 424 427 426 465 466 1 329 331 330 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 )
Anbarseki ( Ambarseki Köyü İç Yolu Ambarseki Yolu Esendere Yolu SASKO ANBARSEKİ ESENDERE KARABURUN 3178 )
Bozköy ( AKÇEKİLİSE 1119 1120 1111 1106 1112 KOLCA Bozköy Köyü İç Yolu Bozköy Yolu Taşkın Deniz Sk. Yıldıztepe Sitesi Çamlık 1121 GAZİ MUSTAFA KEMAL )
Hasseki
Saip ( 3254 3250 3231 3232 3185 3199 3200 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 3263 KARDELEN 3220 KIZILCIK ESKİ OKUL 3195 3192 3196 3228 3225 3226 3197 FULYA 3242 3243 SARDUNYA ZAKKUM GARDENYA 3236 3142 3256 3123 3106 3264 3265 3113 3116 3129 3128 3235 3292 3132 3105 3120 3261 3127 3110 3107 3136 3112 3114 3118 3115 3103 3237 3221 3273. sk. SÖĞÜT 1 3131 3249 3133. Sk. 3181. Sk. 3186. Sk. 3248. Sk. HERCAİ Nergis Sitesi Sk. İzmir Cd. 3251 3252 3108 3257 3139 3111 3244 3268 3267 3247 3137 3109 3126 )
Tepeboz ( yok Ayışığı Sitesi Tepeboz Yolu Yeniliman YENİLİMAN TEPEBOZ )
Eğlenhoca ( OVACIK 5005 5009 5023 Eğlenhoca EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu Karaburun Yolu )
İnecik ( KAYNARPINAR Kayapınar Küme Evler KAYNARPINAR KÜME EVLER İnecik İnecik Köyü İnecik Köyü İç Yolu İNECİK )
Kösedere ( YUKARI BOYABAĞ AĞALARSEKİ KÖSEDERE içmekıyısı Ağalarseki Kösedere Köyü Kösedere Köyü İç Yolu kösedere küme evleri )
İskele ( BODRUM 2302 Dere Sk. Kepez Cd. )
Merkez ( 1292 1171 1298 AŞAĞI ÇEŞME 1170 1189 1290. Sk. Atatürk Cd. Başkomutan Atatürk Cumhuriyet Cd. Emniyet Cd. Eski Pazar Yeri Sk. Gelincik Sk. Karanfil Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Sümbül Sk. Çiğdem Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. LALE 1100 1185 1164 1181 1156 1175 1178 1282 )
Kesinti süresi: 05:00 - 06:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Küçükbahçe ( 8107 KÜÇÜKBAHÇE DENİZGİREN EĞRİLİMAN KÜÇÜKBAHÇE Küçükbahçe Denizgiren Küçükbahçe Yolu )
Parlak ( ÖREN DERESİ OVA İÇİ OVAİÇİ ÖREN DERESİ KÜME EVLER zeytinlik PARLAK TARLA İÇİ ÇARDAK TEPESİ Parlak Köyü TARLAİÇİ ÇULLU YÜZÜ )
Salman ( BAŞ ÖĞRETMEN ATATÜRK DENİZGİREN isimsiz111 Salman Köyü Salman Köyü İç Yolu )
Yayla ( YAYLA Yaylaköy Yolu )
Hasseki ( HASSEKİ yatak küme evler Cikmaz Hasseki Yolu Hastayiz Sakıztepe Sitesi İç Yolu Tenha )
Sarpıncık ( sarpıncık Sarpıncık Sarpıncık Köyü İç Yolu Sarpıncık Yolu )
Tepeboz
İskele ( 2256 2247 BODRUM BURGAZ okul 2266 2274 2224 2250 2148 2111 2297 KUYUCAK DEĞİRMEN 2235 2259 2236 2241 2115 2292 2214 2279 2298 2207 2230 2237 harmanyeri 102. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 2215. Sk. 2250. Sk. 2252. Sk. 2255. Sk. 2298. Sk. Ada Sk. Akasya Sk. Akvaryum Sitesi Sk. Aslanburnu Cd. Azmak Cd. Bambu Sk. 2270 Burgaz Cd. Burgaz. Cd. Deliklitaş Cd. Deniz 2. Sk. Deniz Sk. 2180 Ekinece Sk. Fehim Aytekin Cd. Fener Sk. Gül Sk. Halil Altın Cd. Hisarcık Sk. Hükümet Cd. Karaburun Karayer Cd. Kubilay Sk. Leylak Sk. Liman Cd. Mine Sk. Okul Sk. ORKİDE Oruç Reis Sk. Papatya Sk. Piri Reis Sk. Radika Seyranyüzü Cd. Tarişbank Sitesi Turgutreis Sk. Yasemin Sk. Yaya Yolu Sk. Yağhane 1 Sk. Zambak Sk. Çınaraltı İnci Sk. İskele Cd. İsmet Kırant Sk. 2233 2220 fesleğen 2175 IHLAMUR 2155 DENİZ SEYRANYÜZÜ 2205 2253 PELİT ADA ÇINAR 2216 2275/2 2276 2290 2280 2282 YAĞHANE 2 2299 2296 2228 2118 HARMANYERİ 5 )
Merkez ( 1197 1239 Başkomutan Atatürk 1204 1200 1215 1226 1231 1243 KUYUCAK CADDESİ 1262 İzmir Cd. 1203 1264 1222 1225 1200. Sk. 1201. Sk. 1202 1203. Sk. 1252. Sk. 1318. Sk. Atatürk Cd. Aşağı Çeşme Sk. Büyükkent Sitesi Yolu Cumhuriyet Cd. Defne Sk. Emniyet Cd. Gökçe Deniz Sitesi Sk. Menekşe Sk. Nergis Sk. Poyraz 1012 Çayıriçi Çiğdem Sk. Özlerkent Sahil Sitesi Sk. İSTİKLAL Şehit Hakan Algın Cd. Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. 1236 1316 1314 1211 1250 1216 1240 1208 1241 1246 1227 1230 1233 )
Kesinti süresi: 05:00 - 06:00
Çeşme’de elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Alaçatı ( 6032. Sk. 5193 16184. Sk. 16182. Sk. 16181. Sk. 16180. Sk. 16179. Sk. 16185 16170. Sk. 16173. Sk. 16174. Sk. 16175. Sk. 16176. Sk. 16177. Sk. 16178. Sk. )
Celal Bayar ( 5202. Sk. 5203. Sk. 5204. Sk. 5205. Sk. 5256. Sk. 5207. Sk. 5206. Sk. 5255. Sk. 5254. Sk. 5209. Sk. 5200. Sk. 5199. Sk. 5194/1. Sk. 5194. Sk. 5192. Sk. 5191. Sk. 5190. Sk. 5189/2 5189/1. Sk. 5189. Sk. 5188. Sk. 5176. Sk. 5152 )
Kesinti süresi: 09:00 - 14:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Celal Bayar ( 5200. Sk. 5201. Sk. 5185. Sk. 5188. Sk. 5176. Sk. 5189. Sk. 5190. Sk. 5191. Sk. 5193 5194. Sk. 5184. Sk. 5183. Sk. 5182. Sk. 5181/1. Sk. 5179. Sk. 5178. Sk. )
Kesinti süresi: 09:00 - 14:00
Aliağa’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Çakmaklı ( 10/1 ÇAKMAKLI LALE Sahil Yolu Cd. Balkır 10/3 Sokak )
Kesinti süresi: 09:00 - 17:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Güzelhisar
Kesinti süresi: 11:00 - 13:00
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Çakmaklı ( Senakent )
Kesinti süresi: 09:00 - 17:00
Karşıyaka’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Dedebaşı ( 6111. Sk. 6095. Sk. 6011. Sk. 6111/2. Sk. 6111/1. Sk. 6101. Sk. Anadolu Cd. 6109/1. Sk. 6108. Sk. 6105. Sk. 6103. Sk. 6102. Sk. ) Fikri Altay ( 6197. Sk. )
Kesinti süresi: 09:00 - 15:00
Gaziemir’de elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Menderes ( 1013. Sk. 1006. Sk. 1006/2. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1008/1. Sk. 1009. Sk. 1010. Sk. 1010/1. Sk. 1011. Sk. 1012. Sk. 1012/1. Sk. 1013/1. Sk. 1014. Sk. 1015. Sk. Muhtar Mehmet Öcal Sk. Muhtar Rahmi Özçoban Sk. )
Atatürk ( Bayrak Cd. )
Kesinti süresi: 09:00 - 12:00
Bayraklı’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Mansuroğlu ( 273/1. Sk. 273/6. Sk. 273/8. Sk. 283/15. Sk. 75. Yıl Park İçi Yolu Alija İzetbegovic Alija İzetbegovic Cd. 269/16 )
Kesinti süresi: 10:00 - 12:00
Foça’da elektrik kesintisi
Kesinti yaşanacak mahalleler:
Mustafa Kemal Atatürk ( Grup Sk. Mehtap Sk. Tufan Sk. Öykü Sk. İmbat Sk. )
Kesinti süresi: 09:00 - 15:00