İzmir'de 18 Eylül Çarşamba günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Meteoroloji verilerine göre, sabah saatlerinde sıcaklık 26°C civarında seyrederken, öğle saatlerinde 30°C'ye kadar çıkması bekleniyor. Günün en sıcak saatleri 12.00 - 15.00 arası olacak ve bu saatlerde hissedilen sıcaklık 30°C’ye kadar ulaşacak.

Öğleden sonra sıcaklık biraz düşerek 27°C civarında olacak. Akşam saatlerinde ise hava serinlemeye başlayacak; 18.00 - 21.00 saatleri arasında sıcaklık 24°C'ye, gece ise 22°C'ye kadar inecek. Özellikle gece saatlerinde nem oranı artacak ve %91 seviyesine ulaşacak.

Rüzgar ise gün boyunca etkili olacak. Gün içinde ortalama 11-16 km/sa hızla esen rüzgarın, maksimum hızının 25 km/sa'e kadar çıkması bekleniyor. Akşam saatlerine doğru rüzgar hafifleyerek 8 km/sa'e, gece ise 4 km/sa hızına kadar düşecek.

İzmir'de 5 günlük hava tahmini

İzmir'de 18 Eylül Çarşamba günü, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacak vatandaşların sıcak hava ve rüzgara dikkat etmeleri, akşam saatlerinde ise artan nem nedeniyle serin havaya hazırlıklı olmaları öneriliyor.

Ayrıntılı bilgi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesine buradan ulaşabilirsiniz.