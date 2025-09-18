GDZ Elektrik, 18 Eylül Perşembe günü İzmir’in Bayındır, Bergama, Foça, Karşıyaka, Karabağlar, Ödemiş, Urla, Çeşme, Bornova, Menderes ve Torbalı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
18 Eylül Perşembe günü İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler
BAYINDIR / İZMİR
Kesinti Saatleri: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Yakapınar, Dernekli, Karaveliler
BERGAMA / İZMİR
Kesinti Saatleri: 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Fatih, Bahçelievler
FOÇA / İZMİR
Kesinti Saatleri: 3:00 - 7:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk
KARŞIYAKA / İZMİR
Kesinti Saatleri: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Bostanlı
KARABAĞLAR / İZMİR
Kesinti Saatleri: 9:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Peker, Yunus Emre
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kesinti Saatleri: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Tekke, Kızılca, Bülbüller, Kerpiçlik, Suçıktı, Süleymanlar, Veliler, Ovakent, Birgi, Cevizalan
URLA / İZMİR
Kesinti Saatleri: 9:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Torasan, Özbek
ÇEŞME / İZMİR
Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Alaçatı
BORNOVA / İZMİR
Kesinti Saatleri: 1:00 - 8:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Kazımdirik
MENDERES / İZMİR
Kesinti Saatleri: 9:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Görece Cumhuriyet, Ata, Hürriyet
TORBALI / İZMİR
Kesinti Saatleri: 10:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mahalleler: Ahmetli, Yeniköy, Özbey
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 18 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik Hizmetleri: https://www.izmir.bel.tr