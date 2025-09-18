GDZ Elektrik, 18 Eylül Perşembe günü İzmir’in Bayındır, Bergama, Foça, Karşıyaka, Karabağlar, Ödemiş, Urla, Çeşme, Bornova, Menderes ve Torbalı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

18 Eylül Perşembe günü İzmir'de elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler ve saatler

BAYINDIR / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 9:00 - 17:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Yakapınar, Dernekli, Karaveliler

BERGAMA / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 10:30 - 15:30

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Fatih, Bahçelievler

FOÇA / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 3:00 - 7:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk

KARŞIYAKA / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 9:00 - 15:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Bostanlı

KARABAĞLAR / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 9:00 - 16:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Peker, Yunus Emre

ÖDEMİŞ / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 9:00 - 17:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Tekke, Kızılca, Bülbüller, Kerpiçlik, Suçıktı, Süleymanlar, Veliler, Ovakent, Birgi, Cevizalan

URLA / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 9:00 - 15:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Torasan, Özbek

ÇEŞME / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Alaçatı

BORNOVA / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 1:00 - 8:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Kazımdirik

MENDERES / İZMİR

TORBALI / İZMİR

  • Kesinti Saatleri: 10:00 - 14:00

  • Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

  • Mahalleler: Ahmetli, Yeniköy, Özbey

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 18 Eylül duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

