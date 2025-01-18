İzban seferleri, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Seferler sabah 05:20'de başlamakta ve gece 01:23'te sona ermektedir. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu için aynıdır. Hafta sonu İzban saatleri:
Hafta sonları da İzban, sabah 05:20'de açılır ve gece 01:23'te kapanır.
İzban güzergah hattı ve aktarma istasyonları
İzban hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir. İstasyonlar ve aktarma noktaları şunlardır:
Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna,
Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere,
Adnan Menderes Havalimanı'na aynı adı taşıyan istasyondan,
Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilir.
Halkapınar İzban saatleri
Halkapınar istasyonunda İzban seferleri genellikle 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir sefere devam eder. En geç 23:50-00:00 arasında son sefer yapılır ve genellikle 00:50'de sonlanır.
İzban durakları
İzban hattı şu istasyonlardan geçmektedir:
Aliağa
Biçerova
Hatundere
Menemen
Egekent 2
Ulukent
Egekent
Ata Sanayi
Çiğli
Mavişehir
Şemikler
Demirköprü
Nergiz
Karşıyaka
Alaybey
Naldöken
Turan
Bayraklı
Salhane
Halkapınar
Alsancak
Hilal
Kemer
Şirinyer
Koşu
İnkılap
Semt Garajı
Esbaş
Gaziemir
Sarnıç
Adnan Menderes Havalimanı
Cumaovası
Develi
Tekeli
Pancar
Kuşçuburun
Torbalı
Tepeköy
Sağlık
Belevi
Selçuk
Alaybey, Karşıyaka, Nergiz ve Şirinyer istasyonları yer altındadır; diğerleri yer üstündedir.
İzban sefer saatleri için tıklayın.