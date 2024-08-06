18 yıldır filtre ve toz toplama sistemleri alanında faaliyet gösteren Baykar Filtre, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti. Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin verdiği 3 aylık geçici mühlet kararı ile şirket, borçlarını yapılandırarak faaliyetlerine devam etme imkanı bulacak.

Baykar Filtre'nin zorlu süreci ve konkordato kararı

Çevreye ve insana duyarlı çözümler sunan, fan imalatı, silo filtre, siklon filtre gibi çeşitli ürünler üreten Baykar Filtre, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, 30 Temmuz 2024 tarihinde yapılan başvuru üzerine şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süre zarfında Baykar Filtre, borçlarını yapılandırmak ve yeniden yapılanma planı hazırlamak için çalışacak.

Geçici mühlet kararı ve sonuçları

Geçici mühlet kararı ile birlikte Baykar Filtre'nin bazı faaliyetleri sınırlandırıldı. Şirketin kefil olma, taşınmaz devri gibi işlemleri yasaklanırken, borçlu aleyhine yürütülen takipler de durduruldu. Bu süreçte şirketin mali durumunu incelemek ve yeniden yapılanma planını denetlemek üzere üç konkordato komiseri atandı.

Baykar Filtre için kritik dönemeç: 23 Ekim duruşması

Baykar Filtre için konkordato süreci, şirketin geleceği açısından kritik bir dönemeç olacak. 23 Ekim 2024 tarihinde yapılacak duruşmada, şirketin hazırlayacağı yeniden yapılanma planı değerlendirilecek ve şirketin geleceği belirlenecek. Bu süreçte Baykar Filtre'nin alacaklıları, çalışanları ve tüm paydaşları yaşanan gelişmeleri yakından takip edecek.

Yeniden yapılanma imkanı

Konkordato ilanı, Baykar Filtre için zorlu bir sürecin başlangıcı olsa da, aynı zamanda şirketin yeniden yapılanma ve toparlanma için bir fırsat sunuyor. Geçici mühlet kararı ile sağlanan zamanı iyi değerlendiren şirket, borçlarını yapılandırarak ve yeni bir strateji belirleyerek faaliyetlerine devam edebilir. 23 Ekim'deki duruşma, Baykar Filtre'nin bu zorlu süreci başarıyla atlatıp atlatamayacağını gösterecek.