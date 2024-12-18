19 Aralık 2024 Perşembe günü Denizli'de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 6°C ile 15°C arasında değişirken, nem oranı da yüksek seviyelerde kalacak. Rüzgar hızı ise 3 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Hava durumu

Gece (24.00 - 03.00): Az Bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %67, rüzgar 2 km/sa

Sabah (03.00 - 06.00): Az Bulutlu, sıcaklık 6°C, nem %67, rüzgar 2 km/sa

Gündüz (06.00 - 09.00): Az Bulutlu, sıcaklık 8°C, nem %68, rüzgar 1 km/sa

Öğle (09.00 - 12.00): Az Bulutlu, sıcaklık 12°C, nem %54, rüzgar 3 km/sa

Öğleden Sonra (12.00 - 15.00): Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°C, nem %52, rüzgar 3 km/sa

Akşam (15.00 - 18.00): Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°C, nem %74, rüzgar 2 km/sa

Gece (18.00 - 21.00): Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°C, nem %76, rüzgar 3 km/sa

Gece (21.00 - 24.00): Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°C, nem %73, rüzgar 3 km/sa

19 Aralık 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.