Denizli’de jandarmanın titiz çalışmaları sonucunda, “Topal” lakaplı Polat B. yakalandı. 19 yaşındaki genç, 39 suç kaydı ve 8 ayrı suçtan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şüpheli olarak dikkat çekiyor.

Jandarma ekipleri harekete geçti

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, Polat B.’nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde bir adreste saklandığını belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kameraları yardımıyla şüphelinin hareketlerini izleyerek planlı bir operasyon düzenledi.

Tutuklandı

Kullandığı yöntemler nedeniyle “Topal” olarak tanınan Polat B., JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonu sonucunda kıskıvrak yakalandı. Genç suçlu, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.