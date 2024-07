Amazon Prime abonelerinin uzun süredir beklediği 16 Temmuz 2024 tarihi nihayet geldi. Amazon Prime, toplam değeri 2400 TL olan "Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration", "Chivalry II" ve "Suicide Squad: Kill the Justice League" isimli üç oyunu abonelerine ücretsiz sunuyor.

Amazon Prime Day ile oyuncuların yüzü gülüyor

Geçtiğimiz hafta müjdesini verdiğimiz büyük gün sonunda geldi çattı. Bu üç AAA oyunu, 18 Temmuz 2024 tarihine kadar Amazon Prime abonelerinin kütüphanesine eklenmeyi bekliyor. Amazon Prime abonesiyseniz ve oyunları Epic Games Store hesabınıza eklemek istiyorsanız, Prime Gaming sayfasına giderek ‘Talep Et’ butonuna basmanız yeterli. Bu işlem için Epic hesabınızın Amazon hesabınıza bağlı olması gerekiyor.

Fırsatlardan faydalanmak için son tarihi kaçırmayın!

Oyunu başarıyla hesabınıza eklediğinizde, Epic Games Store hesabınıza giriş yaparak Kütüphane butonuna tıklayıp Son Satın Alınanlar filtresini seçmeniz yeterli olacak. Eğer oyunları hesabınızda göremezseniz, Epic hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmanız gerekebilir. Unutmayın, bu üç oyunu hesabınıza eklemeniz için son tarih 18 Temmuz 2024. Bu tarihe kadar oyunları kütüphanenize eklemezseniz, tekrardan eklemeniz mümkün olmayacak.