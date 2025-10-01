Şirketin açıkladığı listede Aydın, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş gibi iller yer alırken, Muğla bu iller arasında bulunmadı.

Kesintinin kapsamı

Planlı bakım kapsamında belirtilen 13 ilde gece 01.00 ile 06.30 saatleri arasında internet ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesintiler yaşanacağı bildirildi. Ancak Muğla’daki Turkcell Superonline kullanıcılarının bu çalışmalardan etkilenmeyeceği, hizmetlerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Abonelere bilgilendirme

Turkcell Superonline, müşterilerin planlı bakım duyurularını düzenli olarak resmi internet sitesi üzerinden takip etmelerini önerdi. Şirket ayrıca, altyapı iyileştirme çalışmalarının müşteri deneyimini geliştirmek için yapıldığını vurguladı.

Muğla’da herhangi bir kesinti planlanmazken, diğer illerde yapılacak çalışmalar nedeniyle kullanıcıların gece saatlerinde internet erişiminde kısa süreli aksaklıklarla karşılaşabileceği ifade edildi.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.