Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar için 2 Eylül 2025 Salı günü İzmir tramvay sefer saatleri ve durak bilgileri açıklandı.
2 Eylül Salı günü İzmir tramvay saatleri ve durak bilgileri
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Eylül Salı günü için tramvay hatlarına ait sefer saatlerini ve durak bilgilerini duyurdu. Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Turuncu Hatlar üzerindeki seferler, vatandaşların şehir içi ulaşımını kolaylaştıracak şekilde planlandı.
Konak Tramvayı (Halkapınar - Fahrettin Altay)
Duraklar: Halkapınar, Üniversite, Havagazı, Alsancak Stadyum, Alsancak Gar, Atatürk Spor Salonu, Hocazade Camii, Kültürpark Atatürk Lisesi, Gazi Bulvarı, Konak İskele, Karataş, Karantina, Köprü, Sadık Bey, Göztepe, Güzelyalı, AASSM, Üçkuyular, Fahrettin Altay
Hafta içi sefer aralıkları:
06:00 - 06:30: 7,5 dk
06:30 - 09:00: 5 dk
09:00 - 20:00: 6 dk
20:00 - 21:00: 7,5 dk
21:00 - 00:20: 10 dk
Karşıyaka Tramvayı - Yeşil Hat (Alaybey - Ataşehir Kavşağı)
Duraklar: Alaybey, Karşıyaka İskele, Nikah Sarayı, Yunuslar, Bostanlı İskele, Çarşı, Vilayet Evi, Selçuk Yaşar, Atakent, Bilim Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Mavişehir, Ataşehir Kavşağı
Hafta içi sefer aralıkları:
06:00 - 07:00: 15 dk
07:00 - 20:00: 10 dk
20:00 - 22:00: 12 dk
22:00 - 00:20: 15 dk
Çiğli Tramvayı - Kırmızı Hat
Duraklar: Ataşehir Kavşağı, Semra Aksu, Eski Havalimanı, Yeni Mahalle, Çiğli Bölge Hastanesi, Ata Sanayi, Evka 5, Katip Çelebi Üniversitesi, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Müdürlüğü, Kemal Baysak, Nihat Karakartal, Nazım Hikmet Ran, Ataşehir Kavşağı
Hafta içi sefer aralıkları:
06:00 - 00:20: 15 dk
Çiğli Tramvayı - Mavi Hat
Duraklar: Ataşehir Kavşağı, Nazım Hikmet Ran, Nihat Karakartal, Kemal Baysak, İAOSB Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Evka-5, Ata Sanayi, Çiğli Bölge Hastanesi, Yenimahalle, Eski Havaalanı, Semra Aksu, Ataşehir Kavşağı
Hafta içi sefer aralıkları:
06:00 - 00:20: 17 dk
Karşıyaka Tramvayı - Turuncu Hat (Ring Hattı: Ataşehir - Mavişehir)
Duraklar: Ataşehir, Çevre Yolu, Mavişehir
Hafta içi sefer aralıkları:
06:00 - 00:20: 18 dk
Detaylı tramvay saatleri ve durak bilgilerine İzmir Metro Resmi Sitesi üzerinden ulaşılabilir.