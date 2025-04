Aliağaspor FK’nın Nesine 3.Lig’de şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig’e yükselmesinin ardından büyük bir mutluluk yaşayan Aliağalılar, şampiyonluk coşkusunu Demokrasi Meydanı’nda hep birlikte yaşadı.

Nesine 3. Lig 3. Grup son hafta karşılaşmasında deplasmanda 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü’nü 5-1 mağlup ederek namağlup şampiyonluğunu ilan eden Aliağaspor FK, tarihinde ilk kez 2. Lig’e yükseldi. Takımın 2. Lig’e yükselmesi şehirde büyük bir sevinçle karşılanırken Aliağalılar, şampiyonluk kutlamaları için Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Demokrasi Meydanı’nda toplanan yüzlerce Aliağalı, ellerindeki bayraklarla birlikte ‘Şampiyon Aliağa’ sloganları attı. Şampiyonluk şarkılarının söylendiği gecede takım otobüsünün meydana gelmesiyle birlikte coşku ikiye katlandı.

Başkan Serkan Acar: "Şampiyonluğumuz kutlu olsun"

Meşaleler ve alkışlar eşliğinde karşılanan takım otobüsünden inen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, taraftarları şampiyonluk kupasıyla selamladı. Meydanda taraftarlara seslenen Başkan Serkan Acar, "Aliağasporumuz 2 yıl önce profesyonel lige geri döndü. Takımımız profesyonel lige döndüğünden bugüne ligde tek bir mağlubiyet almadı. Aliağa’mız bugün tarihinde ilk defa 2. Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Sahada formayı yüreklerinde hissederek oynayan, terlerinin son damlasına kadar mücadele veren futbolcularımızı tebrik ediyorum. Her birinin anlında öpüyorum. Şampiyonluktaki en büyük pay, her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisine layık olan Aliağa halkımızındır. Aliağa halkımıza ve tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şampiyonluğumuz kutlu olsun" dedi.

Ulaş Bayam unutulmadı

Gecenin sonunda Demokrasi Meydanı’nda Ulaş Bayam sloganları atan taraftarlar, şampiyonluk kupasını 2020 yılında vefat eden, ultrAslan Yurtiçi Koordinatörlerinden ve Aliağalılar Taraftar Derneği kurucularından olan Ulaş Bayam’a armağan etti.