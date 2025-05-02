2 Mayıs 2025 Cuma günü altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları.

Altın fiyatları 2 Mayıs 2025: Güncel veriler açıklandı

Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma günü haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde indirime gideceği yönündeki açıklamaları, altın fiyatlarında aşağı yönlü seyri hızlandırdı.

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı, geçtiğimiz hafta ulaştığı 3.500 dolar seviyesinden gerileyerek 3.218 dolar düzeyine kadar düştü. İç piyasada ise ons altın ve döviz kurundaki düşüş, gram altın fiyatlarına da yansıdı.

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 2 Mayıs 2025 sabah saatleri itibarıyla gram altın 3.988 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın 6.672 TL alış, 6.732 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Gram Altın 3.988,00 - Çeyrek Altın 6.672,00 6.732,00 Yarım Altın 13.344,00 13.465,00 Tam Altın 25.932,26 26.444,83 Cumhuriyet Altını 26.841,00 27.089,00 Reşat Altın 20.568,47 20.817,95 Ziynet Altını 50.072,93 50.866,80

Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan dalgalanmada küresel gelişmelerin etkisi belirleyici oldu. ABD Başkanı Trump'ın yüksek gümrük tarifelerinde indirime gitme sinyali vermesi, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesini azaltırken, fiyatlarda düşüşe neden oldu.

Ons altın geriliyor

1 Mayıs 2025 Perşembe günü ons altın 3.290 dolar seviyesinden işlem görürken, 2 Mayıs sabahı itibarıyla 3.218 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, gram altın başta olmak üzere tüm altın türlerinde fiyatları etkiledi.

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