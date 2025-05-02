2 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve resmi duyurular açıklandı. İşte günün öne çıkan kararları...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ekrem İmamoğlu'ndan Konya mitingi mesajı: “Sevgi diliyle haykıracağız” Ekrem İmamoğlu'ndan Konya mitingi mesajı: “Sevgi diliyle haykıracağız”

–– Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Haber Merkezi