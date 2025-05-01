2 Mayıs Cuma günü Muğla genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması isteniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli hava tahmin sitelerinden alınan verilere göre, 2 Mayıs 2025 Cuma günü Muğla genelinde hava durumu gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olarak ölçülecek. Rüzgarın güneydoğudan 11 km/s hızla esmesi bekleniyor.
2 Mayıs Cuma günü Muğla hava durumu şöyle olacak;
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Durum: Gök gürültülü sağanak yağış
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En Yüksek Sıcaklık: 20°C
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En Düşük Sıcaklık: 13°C
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Nem Oranı: %64
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Rüzgar Yönü ve Hızı: Güneydoğudan, 11 km/s
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Yağış Miktarı: ~1.4 mm
|Saat Aralığı
|Tahmini Sıcaklık
|09:00 - 12:00
|24°C
|12:00 - 15:00
|27°C
|15:00 - 18:00
|24°C
|18:00 - 21:00
|18°C
|21:00 - 24:00
|16°C
Şemsiyelerinizi unutmayın
Vatandaşların gün içinde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları ve ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.