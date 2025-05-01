2 Mayıs Cuma günü Muğla genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli hava tahmin sitelerinden alınan verilere göre, 2 Mayıs 2025 Cuma günü Muğla genelinde hava durumu gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olarak ölçülecek. Rüzgarın güneydoğudan 11 km/s hızla esmesi bekleniyor.

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2 Mayıs Cuma günü Muğla hava durumu şöyle olacak;

  • Durum: Gök gürültülü sağanak yağış

  • En Yüksek Sıcaklık: 20°C

  • En Düşük Sıcaklık: 13°C

  • Nem Oranı: %64

  • Rüzgar Yönü ve Hızı: Güneydoğudan, 11 km/s

  • Yağış Miktarı: ~1.4 mm

Saat Aralığı Tahmini Sıcaklık
09:00 - 12:00 24°C
12:00 - 15:00 27°C
15:00 - 18:00 24°C
18:00 - 21:00 18°C
21:00 - 24:00 16°C

Şemsiyelerinizi unutmayın

Vatandaşların gün içinde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları ve ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ